不後悔拒絕張藝謀邀演戲 章澤天自信穩坐豪門

章澤天回應是否會後悔拒絕張藝謀的演戲邀請，她說這是不一樣的人生選擇。(取材自微博)

學生時期因手拿一杯奶茶而爆紅的清甜女神章澤天 ，2015年閃嫁大自己19歲的京東千億CEO 劉強東，成了豪門少奶奶。近日被問到會不會後悔拒絕張藝謀演戲，她回應稱，這是不一樣的人生選擇。

據新浪娛樂報導，章澤天日前在第三屆「巾幗建新力論壇」上，談及自己的人生選擇和靦腆性格。她表示，從小就是一個非常靦腆的女生，讓她錯過了很多機會。她認為，很多時候錯過機會後，就開始後悔，為什麼當時沒有更主動一點。這也讓她對自己的人生選擇更加慎重。

據報導，主持人問到章澤天是否會後悔拒絕張藝謀的演戲邀請，章澤天回應稱，這是不一樣的人生選擇。她認為，每個人的人生都是不同的，每個人都有自己的選擇和道路。對於她而言，拒絕張藝謀的演戲邀請是她自己的決定，她認為這是她人生中的一次選擇，不會後悔。

劉強東2018年爆出在美國涉嫌性侵 醜聞後，屢屢傳出婚變消息，但她不為所動安然度過危機，堅定的表示相信老公的為人，網友都讚嘆章澤天是「人間清醒」！也因章澤天不離不棄，沒有呼天搶地，救了自己的婚姻、老公的事業，穩坐豪門媳婦的位置。