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蔡徐坤被爆逼墮胎 「奔跑吧」突停播 網分析不出面原因

記者陳建嘉／即時報導
蔡徐坤。（取材自微博）
蔡徐坤。（取材自微博）

中國頂流男星蔡徐坤被爆一夜情逼墮胎，事件延燒以來，本人及工作室至今仍未公開回應，但已傳出蔡徐坤的母親為了要求C女終止懷孕，還涉及雇用私家偵探在C女家門外安裝監視攝像，讓雙方發生爭執，鬧上警局，最終在警局和解並簽署協議；蔡徐坤所參與的熱門節目「奔跑吧」也被傳出停播。北京時間6月30日傍晚，「奔跑吧」微博官方帳號宣布：「因編排調整，原定今天（本周五）20：20播出的「奔跑吧」將延期播出。感謝各位觀眾的支持。」疑似被蔡徐坤拖累。

蔡徐坤從2020年成為「奔跑吧」的常駐嘉賓，但自從爆出負面風波後，節目並未依照以往慣例，在當天早上10時就開始發布節目預告，30日甚至讓「奔跑吧今天播不播」成為微博上的熱門話題，最終浙江衛視在30日晚播出的節目單中，已將原播出的綜藝「奔跑吧」，換成了連續劇「春閨夢裡人」。

蔡徐坤。（取材自微博）
蔡徐坤。（取材自微博）

中國娛樂博主「地瓜熊老六」稱，蔡徐坤身為頂流偶像，迄今一直不發布聲明的原因，可能是怕如果否認爆料，恐會驚動警方，讓事情更不好收場，並以先前遭官方封殺的李易峰為例，提到李易峰也是因否認爆料被逮捕，後來警方發出藍底白字通報才公開道歉，但迄今仍被封殺，所以蔡徐坤可能因為這樣，才不敢輕舉妄動。

李易峰 微博 北京

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