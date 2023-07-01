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吳磊「愛情而已」素顏上陣 無奈曝原因：我是被動的

記者杜沛學／台北報導
吳磊在「愛情而已」中幾乎素顏演出。（圖：愛爾達電視提供）
吳磊在「愛情而已」中幾乎素顏演出。（圖：愛爾達電視提供）

中國演員周雨彤與吳磊在戲劇「愛情而已」中上演超甜姐弟戀，組「三生友幸」CP，吳磊演出後也很有感，認為談戀愛本身就是一件非常有阻力的事情，最好的愛情是平視，每一種戀情都會有一個平衡點，「香的不是姐弟戀，而是美好的愛情」。

吳磊(左)與周雨彤在「愛情而已」中的「三生友幸」CP互動超甜。（圖：愛爾達電視提...
吳磊(左)與周雨彤在「愛情而已」中的「三生友幸」CP互動超甜。（圖：愛爾達電視提供）

吳磊為「愛」劇不但狂練羽球和網球，甚至不惜素顏出鏡，對此他曾在訪問中回應：「我這是被動素顏，因為夏天的深圳確實氣溫太高了，而且我們老是拍外景打球的戲，妝上臉不到10分鐘就全沒了，後來也覺得沒有化妝的必要，乾脆就是防曬塗一塗就拍了。但室內的戲還是有化妝，不是整部戲都素顏。」

吳磊為戲拚命健身、練球。（圖：愛爾達電視提供）
吳磊為戲拚命健身、練球。（圖：愛爾達電視提供）

「男神收割機」周雨彤首次和「國民弟弟」吳磊搭檔主演，被問到對他的初印象和現印象是否有反差時，周雨彤笑著說：「我對他的印象可說是『一波三折』，一開始覺得他是老戲骨，後來發現他有時候也挺像個小屁孩，喜歡惡作劇也會帶動現場氣氛，但在一些關鍵時刻他很靠譜。」

吳磊(右)與周雨彤在「愛情而已」中的「三生友幸」CP互動超甜。（圖：愛爾達電視提...
吳磊(右)與周雨彤在「愛情而已」中的「三生友幸」CP互動超甜。（圖：愛爾達電視提供）

周雨彤又加碼爆料，對吳磊印象最深刻是他小時候在電視上哭著說自己沒參加畢業典禮的影片，爾後更是學上一段小吳磊的哭戲，只見一旁的吳磊用無奈又寵溺的語氣回說：「這個她已經說了4個月，都不知道是沒有新的東西呢？還是對這個已經愛到入骨了呢？」反應快的周雨彤馬上搶答：「愛到入骨了！」甜蜜互動相當自然。

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