香港「四大惡人」僅存 「傻標」黃光亮愈老愈和善

香港影壇「四大惡人」之一的黃光亮愈老愈和善。(視頻截圖)

香港 影壇「四大惡人」之一的黃光亮，1987年在「監獄 風雲」飾演「傻標」而為人所熟悉，憑著他的惡形惡相以及演技，與李兆基、成奎安和何家駒三人並列為「香港影圈四大惡人」。2016年拍完無線劇集「火線下的江湖大佬」後神隱多年，鮮少露面。

香港01報導，64歲的黃光亮縱橫影壇多年，反派形象深入民心，如今的他不時更新社交平台分享生活感悟，還教網友講廣東話，悠閒過活。

日前，黃光亮分享生活片段，在抖音 中，拍下洗保時捷的片段，只見黃光亮脫下上衣半裸，親自拿住抹布洗車。洗累後，黃光亮回到車上休息，並透露鄰居送蛋塔慰勞他，他開心大口咬蛋塔，還大讚「嘩，正！」

鏡頭一轉，黃光亮轉移場地到泳池。他拿起水管清洗泳池，洗得不亦樂乎。黃光亮之後拿起電話表示，「難得洗游泳池，哈哈現在注水，注完水明天就可以游了。」

畫面中，黃光亮的私人泳池坐落在戶外，藍天白雲，景色優美。黃光亮洗完泳池後又赤腳圍繞游泳池跑步，他說：「自己動手豐衣足食，自己洗車，自己洗遊泳池。」

有網友表示，黃光亮外表愈老愈和善，更勸他保重身體，「四大惡人就只剩你了，要保重身體啊」。