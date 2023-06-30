孫怡朝聖周杰倫演唱會爆戀情 男方被質疑劈腿

孫怡被拍到與「怦然心動20歲」的男嘉賓滕光正一起去看周杰倫演唱會。(取材自微博)

30歲大陸女星孫怡近日與戀綜「怦然心動20歲」的男嘉賓滕光正一起去看周杰倫 演唱會，引發戀情猜測。孫怡工作室回應表示「未參加過某節目的錄製」、「五位朋友同行看的演唱會」、「我姐單身」。

ETtoday報導，孫怡被目擊與一名男子去看周杰倫演唱會，當時兩人疑似戴著情侶帽，互動親密，被現場觀眾撞見。該名男子被認出是戀綜「怦然心動20歲」的滕光正，然而男方4月剛與女嘉賓牽手交往，引發議論。

據報導，現場照片在網上傳開，孫怡與滕光正戴著一米一黑鴨舌帽，穿搭都選黑色系，她戴著白色口罩 、肩背名牌包。並有人聲稱，場館外上廁所時，目睹兩人在現場擁抱，互動親密就像情侶。

戀綜「怦然心動20歲」是青春旅行實境節目，參加者最後透過牽手湊成CP，形同宣布交往。滕光正因節目受到矚目走紅，4月播出的節目最後與素人女嘉賓沛沛牽手，CP配對成功受到許多觀眾祝福。不料他被目擊與孫怡一起看演唱會，疑似劈腿行徑令網友震驚「很是炸裂」、「心疼沛沛」、「這是有新戀情了嗎」、「結果跟女明星在一起」。