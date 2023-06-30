孟子義新戲扮病嬌美人 徐正溪一見傾心

孟子義在「花琉璃軼聞」中的古裝扮相唯美又優雅，數度美上熱搜。(取材自微博)

古裝甜寵愛情喜劇「花琉璃軼聞」由徐正溪和孟子義主演，改編人氣網路小說「造作時光」，劇情講述冷面腹黑太子「姬元溯（徐正溪飾）」遇上以造作嬌弱示人的武將之女「花琉璃（孟子義飾）」，兩人因調查塵封多年的舊案而相識，當「能演」的花琉璃遇上「會導」的姬元溯，在推拉過招之間互生情愫。

孟子義在「花」劇中飾演武將之女「花琉璃」，武功高強的她為了查案偽裝成病嬌美人，其唯美又優雅的古裝扮相，讓她數度美上熱搜，還喜獲「古裝劇天花板」的稱號。

被問及詮釋這類型角色有什麼訣竅時，孟子義先是說：「因為我演的是並不是真的生病的人，而是在『裝病』的人，所以大多是靠妝容來完成病容。」語畢又開玩笑地補了一句，「當然嘴唇蓋白是必須的，再來就要不時的迎風倒地。如果要給自己的古裝打分數，那應該是九分吧，剩下那一分是希望自己不要太驕傲」。

亦有「古裝劇天花板」封號的男主角徐正溪，則被問到是否還記得初見對方的場景？他自曝：「第一次見子義應該是在2018年，其實我一看到她的時候，內心是有小鹿亂撞的！」

孟子義聽聞笑著回說：「其實我每天早上起來照鏡子，也都會被自己美到心蹦蹦跳。」玩笑話後她還是有認真回說：「我本以為徐正溪是悶悶、不愛說話的類型，但合作後發現他很活潑，其實是個很有綜藝感的人。」從兩人你一言我一語的互動中，不難看出他們的絕佳好感情。