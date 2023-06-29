「淬火丹心」取材武鋼 演三代人奮鬥故事

「淬火丹心」講的是一個大時代的故事。（取材自微博）

由唐曾、呂一、王雨、董晴等主演的電視劇「淬火丹心」近日開播。該劇講述以耿雲輝為代表的鋼鐵工人，在情感和事業上經歷挫折、抉擇、蛻變等不同階段後，成長為有責任、有擔當、有使命感的江鋼人，並打破國外技術挾制，為江鋼發展作出巨大貢獻的奮鬥故事。

羊城晚報報導，「淬火丹心」的故事發生在武漢 市青山紅房子片區。劇中的江鋼，以新中國成立後興建的第一家特大型鋼鐵聯合企業武鋼為原型。

說到和這部劇的結緣，向勇導演講述了自己的「武鋼情緣」。「我父母都是武鋼退休 職工，我從小在武鋼長大，在武鋼的子弟小學、中學讀書，也是在武鋼工作了八、、九年後才離開，去中央戲劇學院上學。」向勇說。

據報導，劇中講述了三代鋼鐵工人的奮鬥歷程，主人公耿雲輝的成長經歷和感情故事也成為看點。說到讓自己感動的部分，向勇稱整部劇讓自己感動的地方有很多，耿雲輝和鞠西雅的感情線是其中之一。「在劇情的最後，鞠西雅要去國外發展，耿雲輝在賓館的門口攔下了車，鼓足了勇氣和鞠西雅抱在了一起。兩個相愛的人因為年輕稚嫩和衝動，彼此失去了對方，但心裡其實一直有著對方，即使沒有在一起也衷心希望對方能幸福，最終獲得了圓滿。」

報導稱，為了演好鋼鐵工人，董晴首先去了解了時代背景和職業特徵，然後去鋼鐵廠觀摩，聽技術人員講解，「在安全的情況下，動手操練」。在演繹這個角色的過程中，董晴認為難度最大的是「這個人身上的複雜性和灰色地帶」，「我經常想辦法合理化她的一些想法和做法，我希望觀眾可以理解她。比如她是如何跟雲輝走在一起的，以及查出癌症 之後為何選擇放棄治療、留下愛情的結晶」。