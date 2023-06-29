我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加神祕豪華古宅一周成交 要價680萬

出國難…中國民眾申請歐美簽證預約「一號難求」

「淬火丹心」取材武鋼 演三代人奮鬥故事

娛樂新聞組／綜合報導
「淬火丹心」講的是一個大時代的故事。（取材自微博）
「淬火丹心」講的是一個大時代的故事。（取材自微博）

由唐曾、呂一、王雨、董晴等主演的電視劇「淬火丹心」近日開播。該劇講述以耿雲輝為代表的鋼鐵工人，在情感和事業上經歷挫折、抉擇、蛻變等不同階段後，成長為有責任、有擔當、有使命感的江鋼人，並打破國外技術挾制，為江鋼發展作出巨大貢獻的奮鬥故事。

羊城晚報報導，「淬火丹心」的故事發生在武漢市青山紅房子片區。劇中的江鋼，以新中國成立後興建的第一家特大型鋼鐵聯合企業武鋼為原型。

說到和這部劇的結緣，向勇導演講述了自己的「武鋼情緣」。「我父母都是武鋼退休職工，我從小在武鋼長大，在武鋼的子弟小學、中學讀書，也是在武鋼工作了八、、九年後才離開，去中央戲劇學院上學。」向勇說。

據報導，劇中講述了三代鋼鐵工人的奮鬥歷程，主人公耿雲輝的成長經歷和感情故事也成為看點。說到讓自己感動的部分，向勇稱整部劇讓自己感動的地方有很多，耿雲輝和鞠西雅的感情線是其中之一。「在劇情的最後，鞠西雅要去國外發展，耿雲輝在賓館的門口攔下了車，鼓足了勇氣和鞠西雅抱在了一起。兩個相愛的人因為年輕稚嫩和衝動，彼此失去了對方，但心裡其實一直有著對方，即使沒有在一起也衷心希望對方能幸福，最終獲得了圓滿。」

報導稱，為了演好鋼鐵工人，董晴首先去了解了時代背景和職業特徵，然後去鋼鐵廠觀摩，聽技術人員講解，「在安全的情況下，動手操練」。在演繹這個角色的過程中，董晴認為難度最大的是「這個人身上的複雜性和灰色地帶」，「我經常想辦法合理化她的一些想法和做法，我希望觀眾可以理解她。比如她是如何跟雲輝走在一起的，以及查出癌症之後為何選擇放棄治療、留下愛情的結晶」。

癌症 退休 武漢

上一則

被影射約砲慣犯「W男星」粉絲喊「撐住」吳慷仁回3字

下一則

向太祝福蕭敬騰 親切喊我兒「媳婦」

延伸閱讀

武漢「台北路」盡頭是解放大道有深意？ 中國台辦回應

武漢「台北路」盡頭是解放大道有深意？ 中國台辦回應
鋼鐵、汽車、裝備、電子… 中企加快擁抱工業互聯網

鋼鐵、汽車、裝備、電子… 中企加快擁抱工業互聯網
剛宣布迪士尼有望落戶武漢 湖北官方秒被打臉：假新聞

剛宣布迪士尼有望落戶武漢 湖北官方秒被打臉：假新聞
武漢將有迪士尼樂園？官方稱洽談中遭打臉：假訊息

武漢將有迪士尼樂園？官方稱洽談中遭打臉：假訊息

熱門新聞

蕭敬騰(右)下跪替未婚妻經紀人Summer(林有慧)戴上戒指。(喜鵲娛樂提供)

蕭敬騰求婚大14歲經紀人成功 哽咽揭交往16年秘辛

2023-06-27 09:12
鄭欣宜爆失聯兩個月，讓粉絲很擔心。(取材自微博)

鄭少秋愛女爆失聯2個月 瘋傳死訊…好友曝真相

2023-06-26 09:00
蔡徐坤被爆逼女生墮胎。（取材自微博）

頂流男神崩壞？蔡徐坤遭爆一夜情內射逼墮胎 母出2招救兒

2023-06-26 00:24
秦嵐性感擔任頒獎人。(取材自微博)

富察皇后真敢穿 「胸前深U開到肚」

2023-06-23 21:15
大牙自曝曾遭陳建州性騷。（本報資料照片）

「黑人」陳建州被控性騷 昔日「黑澀會妹妹」：他說范范姐不愛這事

2023-06-26 23:57
大S與具俊曄婚後生活恩愛甜蜜。（取材自Instagram）

韓媒又傳大S懷孕 前婆婆張蘭錯愕「這是不可能的」

2023-06-22 03:11

超人氣

更多 >
護心、控血糖 這個你不熟悉的蔬菜好處多

護心、控血糖 這個你不熟悉的蔬菜好處多
搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟

搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟
50歲以後 這是每年應做的最重要檢查

50歲以後 這是每年應做的最重要檢查
瑪丹娜驚傳失去知覺 緊急送加護病房插管

瑪丹娜驚傳失去知覺 緊急送加護病房插管
蕭敬騰求婚鴿子蛋鑽戒大有來頭 13.33克拉 市價322萬

蕭敬騰求婚鴿子蛋鑽戒大有來頭 13.33克拉 市價322萬