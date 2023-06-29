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朱一龍新片演渣男 模仿導演陳思誠？

娛樂新聞組／綜合報導
朱一龍(圖)被問到在片中演渣男時，是否「觀察」導演陳思誠。（取材自微博）
朱一龍(圖)被問到在片中演渣男時，是否「觀察」導演陳思誠。（取材自微博）

根據真實事件改編的懸疑電影「消失的她」口碑節節攀升，導演陳思誠帶著主演朱一龍、倪妮、文詠珊等人忙著跑路演，給電影宣傳造勢。沒想到，在一場路演中，一位觀眾拿起話筒向飾演大渣男「何非」的朱一龍提問：「您在和『何非』這個角色融合的時候，是有做一些功課嗎，比如有一些觀察的對象啊，例如陳導之類的。」

蓋飯娛樂報導，觀眾這句話無疑是在諷刺陳思誠是個「渣男」，而陳思誠本人也站在舞台上，此話一出，將現場氣氛引向高潮，一眾明星的表情也非常耐人尋味。

被詢問者朱一龍更是尬在原地，只能看著陳思誠一直狂笑，用來掩飾自己的尷尬和無措。後來，他急得在原地轉圈圈。一旁的倪妮表情呆住，趕忙轉頭看向陳思誠。而當事人陳思誠更是當場僵在原地，臉都綠了，整個人伸長脖子，表情呆滯，不知道該如何是好。

作為圈內的才子，陳思誠帶給了觀眾很多優秀的作品，但他在感情上卻爭議頗多。在和佟麗婭結婚期間，他多次被媒體拍到和其他女明星外出約會的畫面，其中包括李純、張璇、王天楚等。甚至在當年佟麗婭懷孕期間，他也三番五次被拍到和女性共赴酒店的畫面。

陳思誠在某採訪中還曾表示：「誰都會出軌，一夜情比比皆是。」

兩人後來和平分手。現在他們各自專注事業，並沒有撕破臉，偶爾也會被媒體拍到同框的畫面，佟麗婭還多次現身支持陳思誠電影。

朱一龍被問到在片中演渣男時，是否「觀察」導演陳思誠(圖)。（取材自微博）
朱一龍被問到在片中演渣男時，是否「觀察」導演陳思誠(圖)。（取材自微博）

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