結婚36年 周潤發靠兩招追到發嫂

周潤發跟發嫂陳薈蓮堪稱圈內最強模範夫婦。（取材自微博）

香港 電影「別叫我『『賭神』」近日上映，戲中周潤發跟袁詠儀飾演舊情人，表面上玩世不恭的發哥，原來一直對袁詠儀念念不忘，相當長情。戲外發哥更加是圈中數一數二的好老公，跟發嫂陳薈蓮結婚36年一直十分恩愛，堪稱最強模範夫婦。

香港01報導，發嫂透露當年由朋友介紹認識發哥，之後發哥開始追求發嫂，靠兩招成功擄獲芳心。由於發嫂身在新加坡 ，發哥日日施展「奪命追魂Call」及寄明信片來維繫感情，發嫂表示當時身邊還有幾個男朋友，選擇發哥純粹因為「緣分」，加上覺得發哥為人幽默，二人就走在一起。

據報導，發哥花了兩年時才成功追到發嫂，理應對這段感情十分認真，但他在拍拖初期，竟對發嫂說：「你要記住，我不會娶你」，令發嫂父親十分不滿，不過發嫂沒有因此放棄，更輔助發哥到國外發展，身兼經理人及英語老師，貼心又溫柔的性格最終打動發哥。

1986年10月20日，發哥在紐約完成拍攝「秋天的童話」，突然向發嫂提出去註冊結婚，沒有鮮花、沒有戒指、沒有感動的求婚儀式，但發嫂有感曾揚言不婚的眼前人竟為她改變，足以令她心花怒放點頭答允，二人花了15美元就成為夫婦。

婚後發嫂繼續為發哥打點事業及生活，1991年經歷了女兒夭折之痛，從此專心過二人世界。有指大學主修工商管理的發嫂，多年來投資 房地產有道，為發哥身家增長到港幣15億（約1.91億美元），發嫂表示發哥所賺的都是「血汗錢」，每次投資都做足功課十分小心，發嫂稱得上是「最強賢內助」。