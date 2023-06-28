被封殺近2年 趙薇憔悴現身北京機場

47歲的趙薇近日被網友在北京機場捕獲，她雖戴著口罩仍被認出。（取材自微博）

47歲女星趙薇 近日現身北京 機場，有網友在微博曬出偶遇的照片，整個人顯得憔悴不少，但有仍有眾多粉絲貼文下面留言，顯見趙薇人氣依舊。

趙薇拍攝電視劇「還珠格格」飾演「小燕子」一角紅遍全亞洲，星運大開，還獲得大眾電影百花獎影后與最佳導演，前年8月無預警被官方點名為「劣跡藝人」封殺，所有作品慘遭下架和換角，演藝事業全面停擺。

時隔近兩年，她日前現身北京機場，一臉素顏，身穿短袖T恤和短褲，搭配球鞋，還戴著黑色的帽子和口罩 ，整體打扮相當輕鬆休閒。網友見她把手插在口袋裡，大讚「姊姊，妳雙手插兜太酷了」，她也幽默地回應「好的謝謝，那我以後都不拿出來了」。

趙薇這次罕見現身機場，很多網友大讚「趙薇的少女感依舊十足」、「大明星就是大明星，遮不住的光芒」；不過還是有網友說她「身材發福」、「皮膚看似黯淡無光」、「看似有點憔悴」。