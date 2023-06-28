阿Sa曬浴照鏡子洩「蜜」 疑與男友共度春宵

蔡卓妍分享「浴照」，疑似與男友石恆聰享受二人世界。（取材自Instagram）

現年40歲的蔡卓妍（阿Sa）與「百億麻將館太子爺」石恆聰相戀五年多，雖曾一度傳出分手，但兩人感情穩定。近日阿Sa到香港 酒店度假，在Instagram上傳浴缸照，在後方門邊的鏡中倒影疑似男友身影。

香港01報導，正在放長假的蔡卓妍，早前先後與已離婚的父母，分別遊泰國 及瑞士，近日返港即入住酒店，盡情享樂。蔡卓妍日前分享「浴照」，事先張揚與「閨密們」歡聚，但假的真不了，阿Sa被鏡中倒影「出賣」，反射見到一男子身影，疑似與男友石恆聰享受二人世界，共度春宵。

相片中，蔡卓妍穿上白色浴袍躺在沒有水的浴缸中，臉紅紅，高舉V字手勢留言聲稱「我無醉」，寫著：「我與我的閨蜜（密）們在Rosewood度過了一段美好的時光。」浴室內有多面鏡子，有網友溫馨提示：「注意玻璃，別又撞一包。」

另有眼尖網友則發現其中一面鏡中有倒影，見到一個穿上白色T恤，擁有寬闊肩膀和粗壯臂彎的男子身影幫忙照相，疑似是蔡卓妍與男友石恆聰一齊去度假，與她口中所講的「閨密們」似乎有點出入。

鏡中倒影原來有一男子身影，疑似男友石恆聰。（取材自Instagram）

蔡卓妍在感情路上遇過好多波折，最轟動可說是2010年被爆出早於2006年與鄭中基結婚，在記者會上同時宣布結婚及離婚消息，震撼不少人。2010年，蔡卓妍與陳偉霆承認發展姊弟戀，但當時被指女尊男卑，拍拖五年分手。至2017年，被爆與家族經營麻將館生意的富三代石恆聰拍拖，蔡卓妍經常北上工作，與男友常常分隔兩地。