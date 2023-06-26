鄭少秋愛女爆失聯2個月 瘋傳死訊…好友曝真相

鄭欣宜爆失聯兩個月，讓粉絲很擔心。(取材自微博)

近日，網傳36歲的港星鄭欣宜失踪兩個月，抑鬱症發作健康狀況堪憂，連經紀人都無法聯絡上她，甚至還傳出她去世的謠言。對此，鄭欣宜好友馮允謙出面否認。

紅星新聞報導，針對鄭欣宜種種傳言，她的好友馮允謙日前接受採訪，透露鄭欣宜目前在家休息，他私下有傳簡訊問候她，希望她可以早日出來和大家見面。

早前，鄭欣宜經紀人也回應了傳聞，並報平安，「鄭欣宜的確病了，療傷之中，其他細節就不透露，總之大家平安，身體健康，多謝大家關心！」

鄭欣宜是香港 知名主持人沈殿霞(肥姐)與演員鄭少秋的女兒，兩人離婚後，鄭欣宜便一直跟著母親生活，直到2008年，沈殿霞病逝。

據悉，鄭欣宜在母親離世後一直都在致力減肥，但後來她罹患抑鬱症，不得已只能暫停減肥，體重再度反彈。好在鄭欣宜有許多好友陪伴，狀態才漸漸穩定。

港媒曾報導，沈殿霞留給了女兒鄭欣宜6000萬港幣，但是需要鄭欣宜年齡達到35歲才能領取。去年，鄭欣宜迎來35歲生日，她並發文，「多謝大家的祝福！今天35歲lu~ 祝自己和我愛我的人都身體健康、天天都有值得開心的事情發生」。