住樓上豪宅？章子怡穿拖鞋喝下午茶被拍

章子怡一家住在哪屢屢成為網友熱議話題。(取材自微博)

章子怡帶著女兒出現在北京 的頂級奢華酒店近日被網友偶遇，網友發現章子怡腳穿拖鞋，身著簡單的黑色連衣裙，頭髮散落著十分隨意，像是剛從家裡出來模樣。有網友爆料「章子怡就住在樓上」，意外讓這棟豪華樓盤的身價引起討論。

網易娛樂報導，當時網友剛剛進門坐下，就看見章子怡和醒醒小朋友從她的桌前經過。

照片中的章子怡腳上穿上拖鞋，身上也是簡單的黑色連衣裙，頭髮散落著的樣子十分隨意，看著就是剛從家裡出來的那樣，打扮的十分路人、接地氣。

儘管章子怡的正面照沒有被拍到，但是從身形來看她手腳纖細，44歲的體態也如少女般輕盈。

同時，章子怡所在的酒店下午茶也十分昂貴，團購價為588元(人民幣)每位或788元兩位。

章子怡住在哪一事，時常成為網友的熱議話題。還有網友在評論區爆料「章子怡就住在樓上」，也有人說「之前確實是住在這裡，但如今已經搬走」。但網友都只是猜測，無法證實。

不過早在2011年的時候，就有報導稱該奢侈酒店所在的樓盤很受名人明星們的追捧，當時就有說到姚明、劉嘉玲和章子怡等都是該樓盤的業主。

除了這座比較神秘的價值過億的豪宅外，章子怡在北京的房產還有一座三層樓的豪宅，被稱為「望京第一豪宅」，也是眾多明星們聚集的地方。