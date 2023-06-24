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被爆「在美國當媽」徐靜蕾回應生女傳聞這麼說…

娛樂新聞組／即時報導
徐靜蕾和王黃立行愛情長跑已經13年。(取材自微博)
徐靜蕾和王黃立行愛情長跑已經13年。(取材自微博)

中國女星徐靜蕾和台灣金曲歌王黃立行愛情長跑13年，多次傳出祕婚生子，但都未獲證實。近日，徐靜蕾在社交平台分享了一組在家中的照片，也在評論區回覆網友，「我一胖了他們就說我生孩子，習慣就好」，罕見親自闢謠懷孕傳聞。

徐靜蕾近日曬出玩VR的照片，並說「瘋子找到另一個健身fun的方式。」貼文引粉絲紛紛留言「好像是胖了一點」、「好久沒個更新就胖了」，對此，徐靜蕾親自回應，「特別地（胖），不是一點！」此外，還有網友問到「網上說妳生娃啦」，徐靜蕾則回覆說：「我一胖了他們就說我生孩子，習慣就好。」坦蕩回應獲網友稱讚。

知名狗仔「懂瓜呱」不久前曾直播爆料徐靜蕾疑似當媽的消息：「她疑似已經在美國有一個孩子了，應該是一個女兒，孩子的父親大家都知道是誰吧？」在網路掀起熱議。不過，遭到徐靜蕾所屬經紀公司否認。

據悉，徐靜蕾曾坦言到美國凍過卵，想替自己準備好「世界上唯一的後悔藥」，也不排斥找代孕。

眾所周知，徐靜蕾是演藝圈公認才女，她和周迅、趙薇、章子怡並列「中國四大花旦」，但近年她少有新作品，面對網友催促再推新電影，她只笑回「休息了」。

徐靜蕾日前在社交平台分享了一組在家中的照片。(取材自微博)
徐靜蕾日前在社交平台分享了一組在家中的照片。(取材自微博)

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