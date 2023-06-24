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賈乃亮、李小璐曬照露餡 疑與女兒同過端午

娛樂新聞組╱綜合報導
賈乃亮被拍到帶女兒甜馨逛街選購手表。(微博截圖)
賈乃亮被拍到帶女兒甜馨逛街選購手表。(微博截圖)

6月22日端午佳節，各位明星紛紛曬出和家人相聚的合照，一家人湊在一起包粽子，畫面溫馨甜蜜。22日上午，有網友曬出在某商場偶遇賈乃亮和10歲的女兒甜馨逛街的照片，父女相處溫馨，李小璐一家人的動態再次引起網友的關注。

據媒體報導，賈乃亮打扮低調，正在給甜馨選購手表，身旁甜馨穿著潮流，短髮還挑染，很是時髦，她目前就讀學費一年40萬、北京最貴的國際學校，她經常登上大舞台表演，整個人愈發得自信。

就在父女被拍到沒多久，李小璐也曬出幾張和甜馨過端午節的畫面，母女貼著頭合照，還秀出家中擺放著端午安康的小擺件。其中一張照片中，有網友發現甜馨的穿著打扮，和被偶遇與爸爸賈乃亮逛街時穿的一樣。因此不少人都在猜測，是不是一家人一起團圓過節了。

當年，李小璐和嘻哈歌手的緋聞讓她事業徹底停擺，她和賈乃亮離婚，甜馨則一直跟在身邊生活。離婚後，媒體也曾拍到一家三口同框的畫面，此前，李小璐和賈乃亮也因為在同一時間段去滑雪，受到網友熱議。

賈乃亮事業主力放在直播帶貨，業績不錯。只要他有空，便也會陪伴甜馨外出玩樂，讓她感受到滿滿的愛。

李小璐和甜馨合照，甜馨越長越像爸爸賈乃亮。(取材自微博)
李小璐和甜馨合照，甜馨越長越像爸爸賈乃亮。(取材自微博)

李小璐 端午節 北京

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