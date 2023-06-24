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三度「陪跑」白玉蘭獎 趙麗穎視后落空：繼續跑

娛樂新聞組╱綜合報導
趙麗穎身穿Elie Saab 2023春夏高級定製金閃閃亮相。(取材自微博)
趙麗穎身穿Elie Saab 2023春夏高級定製金閃閃亮相。(取材自微博)

第28屆上海電視節23日晚落幕，白玉蘭獎逐一揭曉。在視后方面，原本呼聲最高的趙麗穎，三提白玉蘭全部陪跑，不過她和雷佳音同獲「中國電視節目海外推廣大使」稱號。

趙麗穎曾以「花千骨」、「知否」、「風吹半夏」三次入圍白玉蘭獎的女主角，但今年仍然是陪跑。「風吹半夏」，是趙麗穎復出後主演的戲劇，劇中，趙麗穎演活鋼鐵女強人許半夏，面對被詐騙、同行之間爾虞我詐，還蹲苦牢。為了如實呈現女主角刻苦的人生，趙麗穎大方以素顏拍攝，也讓人看見她的細嫩好膚質。

對穎寶再次錯過視后，粉絲雖不捨，仍在微博上替她打氣，「入圍即是肯定，未來還有無限可能」、「做自己的女王」、「繼續跑」，趙麗穎則發文回應「繼續跑」。

趙麗穎與馮紹峰離婚後，將重心放在演員工作，她出席上海電視節白玉蘭獎頒獎典禮，身穿Elie Saab 2023春夏高級定製金色鏤空吊帶禮服現身紅毯，禮服正前方的V字露出事業線，布料的透視元素則使白皙肌膚若隱若現，裸背設計放送零贅肉的背部曲線，魔鬼身材令人羨慕不已。

然而工作室PO出精修照片，卻被抓包P圖失誤，第一張照片中，趙麗穎的手自然垂放在身體兩側，並自信地看向鏡頭，右手卻多了一塊膚色，隨即引起網友瘋狂的討論，使關鍵字「趙麗穎工作室P圖」登上文娛榜熱搜。

趙麗穎工作室PO出精修照片，卻被抓包P圖失誤。(取材自微博)
趙麗穎工作室PO出精修照片，卻被抓包P圖失誤。(取材自微博)

趙麗穎 入圍 詐騙

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