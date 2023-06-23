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細腰、長腿好火辣 49歲「皇后娘娘」背影宛如少女

娛樂新聞組／綜合報導
蔡少芬辣秀蠻腰、長腿。(取材自微博)
蔡少芬辣秀蠻腰、長腿。(取材自微博)

因為「後宮甄嬛傳」在中國擁有高知名度的港星蔡少芬，近期在選秀綜藝「乘風2023」（浪姐4）展露「皇后娘娘」的另外一面。一口塑料普通話的她在節目裡活潑、不做作的表現深受觀眾喜愛。近日網上傳出野生蔡少芬的「背影殺」照片，細腰、長腿的火辣模樣，根本看不出她已經49歲。

綜合媒體報導，蔡少芬是港姐出身，照片中的她頂著一頭波浪長髮，身穿藍色短版上衣搭配短裙，露出纖細蠻腰和一雙長腿。就算只是背影，當網民得知這是皇后娘娘時仍然大吃一驚，稱「根本青春少女」。

蔡少芬近日活躍於綜藝浪姐4裡，她因為普通話不好，背歌詞背到掉淚，生氣罵自己白癡。她也在拉票環節展現舞姿，告訴觀眾不會唱歌跳舞的她做到了。直率的個性在節目裡更是成為氣氛擔當，還一度被冠上「好吵」的形容，深受觀眾喜愛。

而另外一位「皇后」也有新劇上演，「延禧攻略」中的富察皇后秦嵐，在新劇「芳心蕩漾」中再度與王子異談上姊弟戀。

秦嵐與王子異是繼「怪你過分美麗」後第二次搭擋演出，王子異覺得跟秦嵐相處時可以很放鬆、安心。如果還有第三部劇合作機會的話，他笑說「能不能換姐姐來追我一次」，秦嵐也大方回應，有機會她一定會「主動出擊」。

蔡少芬根本看不出是49歲的熟女。（取材自微博）
蔡少芬根本看不出是49歲的熟女。（取材自微博）

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