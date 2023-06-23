周星馳要踢「少林女足」 61歲生日許願海量美女

周星馳終於要開拍新電影了。(本報資料照片)

22日過61歲的周星馳 ，在IG無預警宣布「喜訊」，並且生日「許願」，徵求一大群美女，原來他正籌拍新電影 「少林女足」即將開拍。

綜合媒體報導，周星馳在IG更新動態，短影片內容是一本超厚劇本，電影名稱寫著「少林女足」，且配上氣勢砰博的背景音樂。因為遇上生日，他公開許下願望，徵求一大群來自世界各地的美女。

據報導，周星馳徵美女的條件要身材標緻、天資聰敏和體能出眾，透過email報名。周星馳強調如果P圖造假，絕對不會得逞，不只他的團隊不會答應，國際社會更不會答應。

從上傳的影片中可以看到厚厚一疊劇本上寫著「第一稿」。被問及是否會如當年「少林足球 」舉辦大型海選？周星馳助理Chris回覆：「先以電郵形式作全球召募，其他之後再公布。」至於曾在「少林足球」演出過的女演員會不會回歸？助理也語帶保留地說：「先做好召募工作。」

報導指出，廣大網友看到周星馳在「少林足球」後又進行大型海選都很興奮，許多女網友躍躍欲試，紛紛喊話想報名。

每年也會隔空向星爺賀壽的「星女郎」張柏芝拍片祝星爺生日快樂，她用手指描繪一大型火柴人，然後釋出兩人在「喜劇之王」的合照，並寫上：「祝你生日快樂，願你得償所願。」