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林允連續8年曬照為周星馳慶生 祝福至尊寶每天快樂

娛樂新聞組／即時報導
林允算是最受星爺重用的星女郎。（取材自微博）
林允算是最受星爺重用的星女郎。（取材自微博）

6月22日是周星馳的61歲生日，當天遠在保加利亞遊玩的「星女郎」林允，依舊掐在零點零分曬出一組照片為星爺慶生送上祝福：「至尊寶生日快樂。每一天都快樂」，林允連續8年曬照為周星馳慶生，也受到網友們的關注。

林允曬出星爺三張劇照，第一張的周星馳露出一排牙齒，她配上文案：「你們怎知道今天我生日？」第二張是周星馳飾演的至尊寶，抱著寶劍滿臉的憂鬱，林允則在旁邊加上幾個特別可愛的祝福。第三張中的星爺也露出燦爛笑容，林允也用特效加持，這些照片也引發無數人的回憶殺。

林允在周星馳執導的電影「美人魚」擔任女主角一砲而紅，多年來一直深得星爺歡心，且算是最受星爺重用的星女郎，星爺更不止一次親自為她慶生。林允連續多年為星爺慶生，時而稱呼他「至尊寶」，時而喊他「老闆」，就有網民封她為「中國好員工」，也足以看出他們兩人的關係特別的好。

尤其2020年她曬出星爺從未展示過的照片，那時他風華正茂，穿著拳擊手套卻抱著沙袋，模樣特別滑稽。去年林允則是曬出兩人的合照，星爺將林允抱在懷中，宛如父女。

林允多年來也始終堅持為星爺送上生日祝福，期待著未來他們也能再度的合作。

林允連續第八年曬照為周星馳慶生。（取材自微博）
林允連續第八年曬照為周星馳慶生。（取材自微博）

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