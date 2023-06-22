「消失的她」朱一龍顛覆表演 路演首站執意回家鄉武漢

「消失的她」路演武漢站，朱一龍帶著新作回到家鄉。（取材自微博）

端午檔懸疑犯罪電影 「消失的她」21日路演武漢 站，朱一龍用武漢話對觀眾說：「我不管你們是哪一類，反正我要你們的全部。」對於路演第一站選擇家鄉武漢，陳思誠說：「是朱一龍執意要求！」

「消失的她」海報。（取材自微博）

網友熱議進入熱搜，有網友表示，說從武漢走出去的明星很多，但如此關注家鄉，回饋家鄉的，唯朱一龍一個；尚未在電影圈完全立足時就連拍兩部武漢電影，次次電影上映幾乎次次都要回武漢見老鄉。「不忘初心，是我最愛的一個點」。

武漢的觀眾朋友們也很支持朱一龍，「消失的她」城市票房武漢排名前三，排片占比最高。網友也熱讚朱一龍「貢獻了從影史最有層次的表演」。

電影「消失的她」是陳思誠繼執導「唐探」系列、監製「誤殺」系列電影成功之後的最新布局，此次「消失的她」勇當類型探路者，採用更加戲劇化、更接近純粹懸疑推理的敘事模式。

何非（朱一龍飾）的妻子李木子在結婚周年旅行中離奇消失，在何非苦尋無果之時妻子（文詠珊飾）再次現身，何非卻堅持眼前的陌生女人並非妻子，隨著金牌律師陳麥介入到這起離奇案件中，更多的謎團慢慢浮現……

「『消失的她』好看爆炸！劇本、視聽和表演，全都華彩飛揚。」編劇、導演張冀說，「朱一龍貢獻了完全沒想到的一個人物，表演上再度進階；日前北京 首映禮上，朱一龍表示，「顛覆」是此次自己出演何非一角的關鍵詞。「我之前沒有接觸過這樣的商業懸疑類型片，也在試著改變過往表演方式，力爭每場戲都把情緒釋放到極致。」