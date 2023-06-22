白敬亭酒家玩樂 劇中妻提刀管教

白敬亭(左)在「長風渡」中上酒家，慘被老婆宋軼提刀管教。(圖：愛奇藝國際站提供)

由白敬亭、宋軼主演，古裝朝堂宅鬥愛情輕喜劇「長風渡」開播後好評不斷，劇中兩人輕鬆逗趣的先婚後愛歡喜冤家劇情，讓網友大讚「卿卿日常2.0」、「原著粉很感動，細節高度還原，天選男女主角」、「有點像女主的老公養成記一看就停不下来，本来可以早點睡的 」、「好看到停不下來，明天不上班了 ！」

「長風渡」開播首日連更六集節奏飛快，男女主角初見面爭鋒相對，白敬亭毒舌評論老婆：「腦子有病，心機深重好一朵黑蓮花！」結果轉頭第二集兩人就大婚，且婚禮盛大精緻古色古香，讓網友相當震撼大讚這場戲是「古裝婚禮天花板」。

劇中，宋軼雖錯嫁紈絝老公白敬亭，但他表面玩世不恭，內心卻聰慧通透且相當尊重女主角，又遇上豪門寵媳婆婆撐腰，公婆都認為「兒子跑了沒關係，媳婦沒跑就好」，甫嫁入豪門即榮登夫家食物鏈頂端，新婚第二天白敬亭為氣老婆故意跑到酒家尋歡作樂，備受打擊的宋軼在婆婆提點安慰下重整旗鼓，直接提刀砍上青樓抓夫，一段聲淚俱下威逼利誘訓夫讀書科考令人拍案叫絕，白敬亭被宋軼「刀出求生欲」，開啟養成系老公調教之路。