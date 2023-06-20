黃子佼開撕大小S 汪小菲火速赴台 張蘭：揚眉吐氣

黃子佼事件爆發，大S前婆婆張蘭也跟上熱度，開直播推銷自家粽子。(取材自微博、抖音)

藝人黃子佼 掃射式爆料台灣娛樂圈13名大咖黑歷史，包括指控藝人大小S和具俊曄吸毒，相關話題衝上微博 熱搜，霸佔一、二名，甚至連大S前夫汪小菲 的母親張蘭也緊跟時事，在抖音直播中一邊推銷自家產品，一邊嗨喊「今天是個揚眉吐氣的好日子」、「今天有香瓜」。

搜尋微博，日前霸榜第一名話題就是「黃子佼曝大小S吸毒」，第二名是「黃子佼承認性騷擾」，其他諸如「黃子佼信息炸裂」等，引發眾多網友討論。

大S前夫汪小菲先前也爆料過相關事件，目前尚未對這起事件表態，但在微博上，已有網友留言稱他「沉冤昭雪」，另還有網友進入汪小菲、大S微博開啟一個新的討論話題「張蘭今天直播嗎」。

一向緊跟時事的張蘭，在抖音直播販售自家的粽子產品時，不斷表示「今天是個好日子」、「今天是個揚眉吐氣的好日子」。

觀看直播的網友則紛紛向張蘭喊話，「要餃子」、「上餃子」，似乎在大玩「餃子」與黃子佼的諧音梗。

對於爆料，大、小S均發聲明否認，汪小菲則未發表意見，但媒體報導，汪小飛在事發後火速飛台，當晚抱著兒子與媽媽張蘭直播，張蘭還不斷叮嚀汪小菲千萬不要接受任何採訪。