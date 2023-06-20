五月天杭州開唱 粉絲當面舉手棄聽 要出去買美食

劉若英(左)邀來毛不易擔任嘉賓。(圖／相信音樂提供)

五月天「好好好想見到你」巡演唱進大陸，18日晚起在杭州連唱2天，首場嘉賓為告五人，阿信卻驚爆團員為了告五人起爭執。劉若英18日晚也在北京 舉辦「飛行日」巡演，邀來大陸歌手毛不易合作，讓全場又驚又喜。

相隔6年重返杭州，阿信笑說：「除了想念大家之外，也關心杭州有沒有多了什麼必吃美食 。」問說有沒有人願意為了五月天，出去買美食放棄聽演唱會，豈料真有觀眾舉手，格外爆笑。

五月天杭州演唱會推出「一日限定雙嘉賓」。第一組上場的是「創作歌手」白安，當經典的「人生海海」前奏響起，便是全場大合唱的訊號。第二組中場嘉賓則是「大勢樂團」告五人，帶來兩團的大熱經典之作「知足」、「唯一」，全場尖叫與合唱聲不斷。

阿信說告五人好聽的歌太多，導致團員討論過程為了決定挑哪首合唱，差點「大打出手」，讓告五人犬青笑說：「有這麼浮誇嗎？」

劉若英則是暌違7年在北京開唱，粉絲熱情地跟著她合唱，甚至搶著接唱，她見狀表示：「你們一直接唱下去，我就在一直待在上面（機關）。」大家並舉起「天后已歸來」的特製手幅，齊聲大喊「天后」，讓她笑呵呵。

而她跟毛不易相互欣賞，此回獻出演唱會合作初體驗，她說：「我很羨慕創作者，因為他總能寫出人世間的百態，也能唱出人們的溫暖。」毛不易打聽得知合作橋段會有「給我抱抱打氣熊」，因此精心挑選熊熊戰袍現身，相當用心。