我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿里巴巴換帥 張勇9月卸任董事長和CEO

美中關係陰影下 留學生為斷航、遭限制行動盤算

五月天杭州開唱 粉絲當面舉手棄聽 要出去買美食

記者林士傑／綜合報導
劉若英(左)邀來毛不易擔任嘉賓。(圖／相信音樂提供)
劉若英(左)邀來毛不易擔任嘉賓。(圖／相信音樂提供)

五月天「好好好想見到你」巡演唱進大陸，18日晚起在杭州連唱2天，首場嘉賓為告五人，阿信卻驚爆團員為了告五人起爭執。劉若英18日晚也在北京舉辦「飛行日」巡演，邀來大陸歌手毛不易合作，讓全場又驚又喜。

相隔6年重返杭州，阿信笑說：「除了想念大家之外，也關心杭州有沒有多了什麼必吃美食。」問說有沒有人願意為了五月天，出去買美食放棄聽演唱會，豈料真有觀眾舉手，格外爆笑。

五月天杭州演唱會推出「一日限定雙嘉賓」。第一組上場的是「創作歌手」白安，當經典的「人生海海」前奏響起，便是全場大合唱的訊號。第二組中場嘉賓則是「大勢樂團」告五人，帶來兩團的大熱經典之作「知足」、「唯一」，全場尖叫與合唱聲不斷。

阿信說告五人好聽的歌太多，導致團員討論過程為了決定挑哪首合唱，差點「大打出手」，讓告五人犬青笑說：「有這麼浮誇嗎？」

劉若英則是暌違7年在北京開唱，粉絲熱情地跟著她合唱，甚至搶著接唱，她見狀表示：「你們一直接唱下去，我就在一直待在上面（機關）。」大家並舉起「天后已歸來」的特製手幅，齊聲大喊「天后」，讓她笑呵呵。

而她跟毛不易相互欣賞，此回獻出演唱會合作初體驗，她說：「我很羨慕創作者，因為他總能寫出人世間的百態，也能唱出人們的溫暖。」毛不易打聽得知合作橋段會有「給我抱抱打氣熊」，因此精心挑選熊熊戰袍現身，相當用心。

五月天阿信說告五人好聽的歌太多。(圖／相信音樂提供)
五月天阿信說告五人好聽的歌太多。(圖／相信音樂提供)

北京 美食

上一則

黃子佼開撕大小S 汪小菲火速赴台 張蘭：揚眉吐氣

下一則

連狗仔都搖頭 鄭業成又出包 亂扔菸蒂被網轟

延伸閱讀

陳綺貞前男友控霸凌 圈內好友出面抱屈

陳綺貞前男友控霸凌 圈內好友出面抱屈
七度唱進鳥巢 五月天曾遭任賢齊警告

七度唱進鳥巢 五月天曾遭任賢齊警告
五月天北京鳥巢嗨唱 王源助陣合唱：終於圓夢

五月天北京鳥巢嗨唱 王源助陣合唱：終於圓夢
五月天相隔3年「回巢」 6場60萬人唱翻北京

五月天相隔3年「回巢」 6場60萬人唱翻北京

熱門新聞

黃子佼演藝事業一夕變天。(本報資料照片)

黃子佼認性騷自PO影片無差別掃射 狂爆大小S黑歷史

2023-06-19 01:23
席琳狄翁曾是樂壇紅牌天后，所到之處常是目光焦點。（路透資料照片）

病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生

2023-06-12 08:53
(取自推特)

壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議

2023-06-16 14:02
趙麗穎(後)、馮紹峰離婚兩年，首度同框帶兒子吃飯。(取材自微博)

趙麗穎馮紹峰離婚後首度同框 影片曝光網卻怒了

2023-06-13 20:46
小Ｓ發出聲明否認吸毒。圖／摘自臉書

遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛

2023-06-19 09:55
「朝代」裡的吻戲，讓琳達伊凡絲（下）對洛赫遜覺得感激又心疼。(取材自YouTube)

男星染愛滋拍吻戲閉緊嘴巴 女星含淚感激：他在保護我

2023-06-16 09:36

超人氣

更多 >
50歲後骨質流失加劇 應每天吃這食物預防

50歲後骨質流失加劇 應每天吃這食物預防
習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側

習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側
遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛

遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛
洛縣華人夜總會遇刺亡 坊傳死者餐廳大廚

洛縣華人夜總會遇刺亡 坊傳死者餐廳大廚
沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬

沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬