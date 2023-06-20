我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

4死2重傷 曼哈頓華埠電單車店引發住宅大火

紐約市初選投票率低 皇后區最熱烈

「不是所有演藝界的人都是壞人」張歆藝表態黃子佼性騷被酸

娛樂新聞組／即時報導
張歆藝夜半微博發文，引來不少網友開酸。（取材自微博）
張歆藝夜半微博發文，引來不少網友開酸。（取材自微博）

女星張歆藝疑似看到了黃子佼的毀滅式爆料，凌晨發文感慨道「不是所有演藝界的人都是壞人」，引起網友齊轟：「但是守法良民，不多」、「又沒說你，你這麼急著跳出來幹嘛？」、「以前醫鬧道歉的事忘記了？」

新浪娛樂報導，張歆藝20日凌晨發文感慨道：「認真，用力生活的演藝界的朋友們很多。堅守自己專業 認真演戲好好做人的朋友很對。全力維護家庭的人很多，努力給孩子樹立好父母形象以身作則的人還非常多。不全是你們那些坊間的傳言。」

張歆藝還在自己的發文下留言：「看到一些新聞，很心塞，不是所有演藝界的人都是壞人。很多都在自己領域裡努力耕耘。被妖魔化真心很難過。」

豈料，這番言論引來網友紛紛撻伐：「你以為你是啥高貴的天龍人，還坊間傳聞，不該蹭的熱度不要蹭。」、「我想問問你最愛的花花，對外提都不提孩子，對女兒樹立什麼了。」

還有網友說，張歆藝槽點滿滿，「真當互聯網沒有記憶力」，還舉例她「插足王志飛的婚姻，王志飛談了七八年，讓王志飛給他資源，然後又把王志飛甩了閃嫁楊樹鵬導演，婚姻持續一年半，離婚後跟袁弘在一塊…… 」。

張歆藝夜半微博發文，引來不少網友開酸。（取材自微博）
張歆藝夜半微博發文，引來不少網友開酸。（取材自微博）

導演 黃子佼

上一則

黃景瑜被爆離婚 首認分開「是親人也是朋友」

下一則

陳奕迅年底演唱會填詞人被改名 廣州主辦致歉

延伸閱讀

陳文茜轟黃子佼無底線 揭大小S涉毒內幕：阿雅是受害者

陳文茜轟黃子佼無底線 揭大小S涉毒內幕：阿雅是受害者
懶人包／黃子佼核彈炸13藝人「吸毒、外遇、不認愛」 他們回應了

懶人包／黃子佼核彈炸13藝人「吸毒、外遇、不認愛」 他們回應了
黃子佼最新傷勢曝光 住進加護病房曾短暫清醒

黃子佼最新傷勢曝光 住進加護病房曾短暫清醒
謝和弦秀刺青「黃紫蕉」 挺黃子佼：他做的好事更多

謝和弦秀刺青「黃紫蕉」 挺黃子佼：他做的好事更多

熱門新聞

黃子佼演藝事業一夕變天。(本報資料照片)

黃子佼認性騷自PO影片無差別掃射 狂爆大小S黑歷史

2023-06-19 01:23
席琳狄翁曾是樂壇紅牌天后，所到之處常是目光焦點。（路透資料照片）

病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生

2023-06-12 08:53
(取自推特)

壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議

2023-06-16 14:02
趙麗穎(後)、馮紹峰離婚兩年，首度同框帶兒子吃飯。(取材自微博)

趙麗穎馮紹峰離婚後首度同框 影片曝光網卻怒了

2023-06-13 20:46
小Ｓ發出聲明否認吸毒。圖／摘自臉書

遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛

2023-06-19 09:55
「朝代」裡的吻戲，讓琳達伊凡絲（下）對洛赫遜覺得感激又心疼。(取材自YouTube)

男星染愛滋拍吻戲閉緊嘴巴 女星含淚感激：他在保護我

2023-06-16 09:36

超人氣

更多 >
50歲後骨質流失加劇 應每天吃這食物預防

50歲後骨質流失加劇 應每天吃這食物預防
遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛

遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛
沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬

沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬
洛縣華人夜總會遇刺亡 坊傳死者餐廳大廚

洛縣華人夜總會遇刺亡 坊傳死者餐廳大廚
黃子佼送醫畫面曝光 「左胸、手臂有刀傷」 一度失聯

黃子佼送醫畫面曝光 「左胸、手臂有刀傷」 一度失聯