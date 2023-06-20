我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

4死2重傷 曼哈頓華埠電單車店引發住宅大火

紐約市初選投票率低 皇后區最熱烈

陳奕迅年底演唱會填詞人被改名 廣州主辦致歉

娛樂新聞組／即時報導
陳奕迅（前）年底廣州演唱會，鬧出填詞人被改名風波。（取材自微博）
陳奕迅（前）年底廣州演唱會，鬧出填詞人被改名風波。（取材自微博）

陳奕迅原定年底到廣州舉行演唱會，日前流出提交審核的歌單中，多首由林夕填詞的歌曲竟然被改名為其他填詞人，演唱會主辦方「廣州新輝文化」也在微博發聲明致歉；而陳奕迅經理人就事件表態，指這錯誤不能容許，已跟主辦單位終止合作。據了解，演唱會不受影響。

綜合香港01報導，消息指出，演唱會歌單中有64首歌曲的演出資料，當中有多首原本由林夕填詞的歌曲卻被易名為其他填詞人，包括《K歌之王》和《你給我聽好》的作詞人變成「林若寧」，而《十年》被改為黃偉文等，事件惹外界熱議。

主辦方「廣州新輝文化」18日晚發出聲明，稱在5月7日《陳奕迅Fear and Dreams巡迴演唱會廣州站》文化報批中操作不夠嚴謹，發生重大失誤，對詞曲作者的失誤操作造成不良影響而誠懇道歉，更指會取消這次文化批文。

陳奕迅經理人甘菁菁19日則表示，「審批檔上出現錯誤，是不能容許的，我方已與該主辦方即時終止合作。」

另據自由亞洲電台報導，據了解，演唱會會如期舉行。有與林夕相熟的法律學者桑普分析指，料新批文內容會繼續「封殺」林夕的名字，另指涉事公司犯下如此低級錯誤，更離譜是「非由政府當局駁回批文，而是由申請者主動取消」，質疑背後疑點重重。

香港 微博

上一則

「不是所有演藝界的人都是壞人」張歆藝表態黃子佼性騷被酸

延伸閱讀

麥克風鏡頭全沒關 楊丞琳演唱會後台換衣私密都曝光了

麥克風鏡頭全沒關 楊丞琳演唱會後台換衣私密都曝光了
足球／梅西美國首秀票價飆2600元 堪比泰勒絲演唱會

足球／梅西美國首秀票價飆2600元 堪比泰勒絲演唱會
「苦『電雞』」久矣」 廣州擬限電動自行車

「苦『電雞』」久矣」 廣州擬限電動自行車
瑞典通膨太高 起因竟是碧昂絲演唱會？

瑞典通膨太高 起因竟是碧昂絲演唱會？

熱門新聞

黃子佼演藝事業一夕變天。(本報資料照片)

黃子佼認性騷自PO影片無差別掃射 狂爆大小S黑歷史

2023-06-19 01:23
席琳狄翁曾是樂壇紅牌天后，所到之處常是目光焦點。（路透資料照片）

病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生

2023-06-12 08:53
(取自推特)

壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議

2023-06-16 14:02
趙麗穎(後)、馮紹峰離婚兩年，首度同框帶兒子吃飯。(取材自微博)

趙麗穎馮紹峰離婚後首度同框 影片曝光網卻怒了

2023-06-13 20:46
小Ｓ發出聲明否認吸毒。圖／摘自臉書

遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛

2023-06-19 09:55
「朝代」裡的吻戲，讓琳達伊凡絲（下）對洛赫遜覺得感激又心疼。(取材自YouTube)

男星染愛滋拍吻戲閉緊嘴巴 女星含淚感激：他在保護我

2023-06-16 09:36

超人氣

更多 >
50歲後骨質流失加劇 應每天吃這食物預防

50歲後骨質流失加劇 應每天吃這食物預防
遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛

遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛
沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬

沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬
洛縣華人夜總會遇刺亡 坊傳死者餐廳大廚

洛縣華人夜總會遇刺亡 坊傳死者餐廳大廚
黃子佼送醫畫面曝光 「左胸、手臂有刀傷」 一度失聯

黃子佼送醫畫面曝光 「左胸、手臂有刀傷」 一度失聯