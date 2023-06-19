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黃子佼認性騷大暴走秒刪影片 網整理3段影片「精華重點」

汪小菲曾嗆黃子佼「那事兒需要我說嗎？」 網喊：先知

噓！星聞／即時報導
黃子佼、汪小菲。(本報資料照片、取材自微博)
黃子佼、汪小菲。(本報資料照片、取材自微博)

台灣知名主持人黃子佼在台北時間19日中午發影片道歉認了曾對少女強吻、誘騙拍裸照，有網友就挖出過去中國大陸富商汪小菲微博大罵藝人大小S一家時，就曾提到過黃子佼，如今被網友稱是先知。

汪小菲之前因為「床墊事件」同樣大暴走，在微博發文點名大小S過去歷任男友，嗆黃子佼「那事兒需要我說嗎？真噁心」，如今黃子佼認了性騷，網友忍不住直呼汪小菲根本先知。

此外，「#黃子佼曝大小S吸毒」上了微博熱搜榜，黃子佼指控大小S和「光頭」嗑藥，相關話題瞬間衝上微博熱搜，霸佔一、二名，甚至連汪小菲的母親張蘭也緊跟時事，在抖音直播中一邊推銷自家產品，一邊嗨喊「今天是個揚眉吐氣的好日子」、「今天有香瓜」。

曾公開抨擊黃子佼的汪小菲，目前尚未對這起事件表態，但在微博已有部分網友進入汪小菲、大S微博下方留言，甚至還開啟了一個新的討論話題「張蘭今天直播嗎」。

一向緊跟時事的張蘭在網友於平台「敲碗」後，目前正在抖音上直播帶貨，販售自家的粽子產品等，過程中她不斷表示，「今天是個好日子」、「今天是個揚眉吐氣的好日子」，還要網友們「別錯過了 ，吃香瓜」、「您去看看，今天有香瓜」，「有麻六記的揚眉吐氣，有麻六記的扭轉乾坤」。

與此同時，觀看直播的網友也紛紛喊話，「要餃子」、「上餃子」，似乎在大玩「餃子」與黃子佼的諧音梗。

黃子佼 汪小菲 微博

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