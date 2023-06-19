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張國立兒現蹤泰國 曬千萬豪車 沉迷抽雪茄

娛樂新聞組／綜合報導
37--張國立(右)、張默父子近年罕互動，兩人關係引猜測。(取材自微博)
37--張國立(右)、張默父子近年罕互動，兩人關係引猜測。(取材自微博)

知名演員張國立的兒子張默，久未在娛樂圈露面，反而移居泰國不思蜀，近日他曬出多張在當地遊玩的畫面，尤其是千萬豪車照引起網友關注。

蓋飯娛樂報導，張默不似其他星二代活躍在娛樂圈，而是負面新聞纏身，早早消失於公眾視野；後來他乾脆離開中國到泰國生活，不時曬在當地的生活照，看來過得豐富多彩。

張默近日曬出一輛外形精緻的豪車，通過搜索，該車是賓利汽車旗下的豪華轎車，售價約千萬人民幣，抵得上一線城市的一套房。報導說，這已經不是張默第一次曬豪車，此前他在北京生活也曾曬出一輛掛著京牌的奔馳，價值200多萬人民幣(約28萬美元)。

除了愛車，張默還喜歡抽雪茄，近照中的他模樣滄桑憔悴了很多，臉上鬍子拉碴，顯得很是頹廢。不少網友都為他惋惜，稱他把一手好牌打得稀爛。

報導稱，張默當年在娛樂圈也闖出了一番名堂，但伴隨著毆打前任女友童瑤、吸毒等負面爭議，讓他人氣大跌，事業一朝跌入低谷。此後，張默轉為幕後，成為攝影和導演，獨身至今。

這些年，張國立和張默父子兩人再無互動，就連同框的次數也少之又少，兩人的關係讓人猜測不斷。

泰國 北京 導演

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