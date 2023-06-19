李榮浩趕場挺愛妻 楊丞琳大喊幸福

楊丞琳換穿全新造型「冰雪藍星后」，在台北小巨蛋開唱。(圖：宜辰整合行銷提供)

台灣歌手楊丞琳重啟「LIKE A STAR」巡演，繼續在台北小巨蛋舉辦第二場，老公李榮浩前一天在大陸西安開唱，隔天一早特地搭飛機到台北替老婆應援，對於李榮浩的愛相隨，楊丞琳在台上哽咽說，「人生遇到他是最大的幸福」。

夫婦倆在疫情 期間被迫展開遠距離關係，楊丞琳2020年巡演原邀李榮浩擔任嘉賓，最後受疫情影響改成雲端 合唱「曖昧」。這回現場演唱完「曖昧」，她先是一一介紹台下星友，話鋒一轉：「重要的家人陪伴真的很重要。」表示家人的確無法出席每場演出，但若是在台北，媽媽便不會缺席，她說：「有媽媽在，我會很安心。」

接著她也感謝老公李榮浩，「這位家人昨天自己在西安有演唱會，昨天是戶外，天氣非常糟糕，他淋了整天的雨，我想應該就是Rainy Day。謝謝他今天一早6、7點已經起床，就是要轉機，他也趕到了現場。」李榮浩自己在社群 發文提到，開演前10分鐘才趕到現場，真是千鈞一髮。

由於氣候因素影響，楊丞琳一度擔心老公趕不到小巨蛋，所以提前做好心理建設，但是「他到了，我很開心他今天在」。