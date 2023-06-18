誰最有「少年感」？ 李若彤大推古天樂、王一博
「最美姑姑」李若彤近日獲邀參加綜藝節目「少年行」，在節目中擔任班主任的她，將對多位青春少年們進行演技考核。官方日前播放預告，當中李若彤就憶起往事，激讚曾一起合作過的古天樂是一位很能吃苦的人，對他讚賞不斷。此外，她還提到王一搏是個對長輩尊敬的新生代。
香港01報導，李若彤與古天樂曾在「神鵰俠侶」合作，二人非常有CP感，他們這一版本的楊過﹑小龍女至今仍是許多觀眾最喜愛的版本。而在節目中談到「少年感」這個話題時，李若彤二話不說就首提古天樂，因為站在她角度認為「少年感」的標準就是謙虛﹑用心，那個時候古天樂就有這個標準。
李若彤還指古天樂是一位很能吃苦的人：「吃苦到不能相信，可以休息的時候他不休息，我就問他『你昨天沒睡覺你不累嗎？』，『就是因為我現在太累，我不能讓自己睡覺，我一睡我可能醒不到。』他拍武打的時候，有一點我非常佩服他，他不會武功，剛開始的時候比較跟不上，但是到最後武術指導是特別喜歡他，因為他看得出來，他是很用心去做。
在李若彤心目中除了古天樂具有「少年感」之外，她也提到王一博相當不錯，她表示，「王一博因為容易害羞，令人覺得沒禮貌。但我在化妝間試妝時，他會跑過來跟我問好，就是那種謙虛的聲音，可以感覺那種尊敬是對長輩的那種尊敬，這個我覺得是符合少年感的。」
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