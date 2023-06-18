我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特斯拉衝買氣 美國Model X和Model S降價約8000美元

布魯克林康尼島美人魚遊行 華裔女童扮公主圓夢

誰最有「少年感」？ 李若彤大推古天樂、王一博

娛樂新聞組／即時報導
王一博被指謙虛且尊敬長輩。(取材自微博)
王一博被指謙虛且尊敬長輩。(取材自微博)

「最美姑姑」李若彤近日獲邀參加綜藝節目「少年行」，在節目中擔任班主任的她，將對多位青春少年們進行演技考核。官方日前播放預告，當中李若彤就憶起往事，激讚曾一起合作過的古天樂是一位很能吃苦的人，對他讚賞不斷。此外，她還提到王一搏是個對長輩尊敬的新生代。

香港01報導，李若彤與古天樂曾在「神鵰俠侶」合作，二人非常有CP感，他們這一版本的楊過﹑小龍女至今仍是許多觀眾最喜愛的版本。而在節目中談到「少年感」這個話題時，李若彤二話不說就首提古天樂，因為站在她角度認為「少年感」的標準就是謙虛﹑用心，那個時候古天樂就有這個標準。

李若彤還指古天樂是一位很能吃苦的人：「吃苦到不能相信，可以休息的時候他不休息，我就問他『你昨天沒睡覺你不累嗎？』，『就是因為我現在太累，我不能讓自己睡覺，我一睡我可能醒不到。』他拍武打的時候，有一點我非常佩服他，他不會武功，剛開始的時候比較跟不上，但是到最後武術指導是特別喜歡他，因為他看得出來，他是很用心去做。

在李若彤心目中除了古天樂具有「少年感」之外，她也提到王一博相當不錯，她表示，「王一博因為容易害羞，令人覺得沒禮貌。但我在化妝間試妝時，他會跑過來跟我問好，就是那種謙虛的聲音，可以感覺那種尊敬是對長輩的那種尊敬，這個我覺得是符合少年感的。」

古天樂被指是個很能吃苦的人。(取材自微博)
古天樂被指是個很能吃苦的人。(取材自微博)
李若彤分享在她心目中具有「少年感」的藝人。(取材自微博)
李若彤分享在她心目中具有「少年感」的藝人。(取材自微博)

香港

上一則

闢謠生三胎？ 苗苗PO出遊視頻被扒是庫存

延伸閱讀

推黃渤站紅毯C位… 王一博手忙腳亂被讚「太可愛」

推黃渤站紅毯C位… 王一博手忙腳亂被讚「太可愛」
謎之私照…陳冠希祝歐陽娜娜生日快樂 二度曝私照

謎之私照…陳冠希祝歐陽娜娜生日快樂 二度曝私照
王一博被跟機 狂粉下跪喊愛你

王一博被跟機 狂粉下跪喊愛你
王一博遭私生跟蹤騷擾 飛機上跪地大喊「陛下我愛你」

王一博遭私生跟蹤騷擾 飛機上跪地大喊「陛下我愛你」

熱門新聞

阿湯哥與兩位替身的合照引發熱議，大家都在猜哪個才是真的他。(取材自推特)

阿湯哥與「替身」合照被瘋傳 網友傻傻分不清

2023-06-08 22:33
席琳狄翁曾是樂壇紅牌天后，所到之處常是目光焦點。（路透資料照片）

病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生

2023-06-12 08:53
(取自推特)

壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議

2023-06-16 14:02
范怡文。（記者王聰賢/攝影）

玉女歌手2億身價被親姊騙光 變賣珠寶靠友接濟苦撐

2023-06-10 17:40
趙麗穎(後)、馮紹峰離婚兩年，首度同框帶兒子吃飯。(取材自微博)

趙麗穎馮紹峰離婚後首度同框 影片曝光網卻怒了

2023-06-13 20:46
何超儀(左)與陳子聰結婚20年來十分恩愛。(取材自微博)

賭王千金何超儀爆老公重病 血管撕裂昏迷20天

2023-06-11 21:30

超人氣

更多 >
3星座提分手超絕情：獅子冷酷、水瓶一秒轉頭走 這星座最冷漠

3星座提分手超絕情：獅子冷酷、水瓶一秒轉頭走 這星座最冷漠
協助美國經濟力抗升息衝擊的四支柱 三根已動搖

協助美國經濟力抗升息衝擊的四支柱 三根已動搖
中僅派司長接機 布林肯來訪 北京冷臉以待

中僅派司長接機 布林肯來訪 北京冷臉以待
科羅拉多州18歲少女隆乳亡 韓裔醫師被判過失殺人未遂

科羅拉多州18歲少女隆乳亡 韓裔醫師被判過失殺人未遂
林志玲7年前「比基尼辣照」被翻出 溼身曲線畢露震撼網友

林志玲7年前「比基尼辣照」被翻出 溼身曲線畢露震撼網友