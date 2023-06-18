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劉德華「掃毒2」被控抄襲索賠近億元 最後宣判將出爐

娛樂新聞組／即時報導
劉德華監製並主演的「掃毒2：天地對決」，新銳導演阿生控訴抄襲。(取材自豆瓣電影)
劉德華監製並主演的「掃毒2：天地對決」，新銳導演阿生控訴抄襲。(取材自豆瓣電影)

劉德華2019年監製並主演的大片「掃毒2：天地對決」，在2021年被四川新銳導演阿生控訴抄襲他2006年拍攝的電影「完美情人」，並索賠9999.9999萬元，此案時隔2年，目前已經庭審結束，等待最後宣判。

蓋飯娛樂官方號報導，該案日前進行第二次正式庭審。據導演阿生透露，這個案件的庭審已全部結束，原告方曾當庭表示不同意和解，而被告方則再次否認抄襲。之後法院將宣布此案的判決結果。

值得一提的是，審理此案的法官馮剛非常有名，是影視劇抄襲案首屈一指的法官，曾審理過「瓊瑤控訴于正抄襲案」，最終判決于正及「宮鎖連城」5位出品方侵犯「梅花烙」版權，賠償瓊瑤500萬元。

據悉，「掃毒2：天地對決」是劉德華很有代表性的一部作品，不僅在2019年獲得了近13億票房的好成績，還連掃好幾個大獎。

但這部片卻在上映2年後突然被控抄襲，而控訴劉德華和「掃毒2：天地對決」的，是相對來說名氣沒有那麼高的新銳導演阿生。

據悉，阿生是「四川依然美麗」公益活動的發起人及總導演，此外還拍攝過電視劇「燃燒吧，夢想」，電影「春天別戀」、「好想再說我愛你」、「完美情人」等。

對於阿生控訴劉德華一事，外界評論不一，有人讚同，有人則懷疑阿生藉機炒作。結果如何還待判決出爐。

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