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唐嫣罕談婚後生活 曝已習慣與羅晉分居

娛樂新聞組／綜合報導
唐嫣(圖)和羅晉是同行，所以他們兩人會經常兩地分居。(取材自微博)
唐嫣(圖)和羅晉是同行，所以他們兩人會經常兩地分居。(取材自微博)

中國女星唐嫣日前在綜藝節目「斯文江南」中，罕見談到自己的婚後生活，以及與先生羅晉的相處模式，引發網友熱議。她提到，兩人經常分居異地，已經習慣了這樣的生活模式，也因此相處的時間非常寶貴，只要有假期兩人就會聚在一起，「頗有些小別勝新歡的感覺」。

蓋飯娛樂官方號報導，39歲的唐嫣在「斯文江南」說，因為她和羅晉是同行，所以他們非常理解對方的工作性質。剛開始相處的時候，他們就知道會異地，會經常兩地分居，後來結婚組建家庭後，他們已經習慣了這樣的生活模式，對於他們來說，是一個「很正常的這樣一個習慣」。

唐嫣和羅晉(圖)是同行，所以他們兩人會經常兩地分居。(取材自微博)
唐嫣和羅晉(圖)是同行，所以他們兩人會經常兩地分居。(取材自微博)

唐嫣說，因為常常分開，相處時間顯得更寶貴，所以他們特別珍惜這樣的時光。工作期間，只要有假期兩人就會聚在一起，可能是羅晉飛回上海家中，或是一起出去度假，頗有些小別勝新歡的感覺。

唐嫣與羅晉曾合作多部影視劇，包括「X女特工」、「克拉戀人」和「錦繡未央」等，兩人在2018年正式登記結婚，2020年生下女兒「小小糖」。夫妻兩人工作繁忙，「小小糖」多由唐嫣的父母來照顧。

不只唐嫣與羅晉，藝人夫妻檔因工作時常分散各地，兩地分居的情況並不少見。和唐嫣一起錄製「斯文江南」的陳龍和吳樾，也透露了夫妻倆的相處模式。

陳龍說，妻子章齡之也是一位演員，結婚十年育有兩子。孩子小的時候他們會帶著孩子一起上班，隨著孩子漸漸長大，需要上學，章齡之不得不減少影視圈的工作，專心照顧孩子。他們每天都會通電話、視訊來維繫感情。

吳樾則說，妻子劉晶是一位經紀人，她為了照顧孩子、讓吳樾能專心拍戲，曾六年沒有工作，「太偉大了」。

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