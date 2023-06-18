熊黛林演川島芳子飆演技？網批：太浮誇

熊黛林演川島芳子，挨批表現太浮誇。(取材自微博)

中國演員熊黛林主演的網路電影 「追殺川島芳子」近日上架，飾演傳奇人物川島芳子的她在戲中演技大爆發，但卻遭到網民批評表現浮誇，有些表情更是引人發笑，慘被形容為「意淫又單薄」，成為網民熱議的話題。

香港 01報導，「追殺川島芳子」講述民國背景下日軍侵略中國，導致到處民不聊生。熊黛林飾演的金碧輝，抱有光復滿清的幻想，為此不惜與日本 人合作，化名川島芳子，戕害熱血青年，圍剿以鋤奸團為首的一批正義之士。與此同時，葉小開飾演的乞丐阿飛也被捲入，家仇國恨讓他只有一柄斧頭在手，如何反轉劣局，逆境求生，是影片的重要看點之一。

儘管電影以川島芳子為主角，但熊黛林的出場時間並非最多，整體劇情更多地關注鋤奸團的成員。熊黛林過往演出多以「花瓶」為主，此次難得遇上極有發揮機會的角色，她努力試圖詮釋川島芳子的複雜性格，不過網民的評價仍相當嚴苛，一些網友批評她演技過度，讓人出戲，「演繹得像個欲求不滿的小媳婦」、「用如此神經病的方式來演繹一個複雜的人，實在是很災難」、「梅豔芳版本甩熊黛林十幾條街」、「川島芳子泉下有知熊黛林這麼演她，保不齊都得氣活，離離原上譜」。