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胡歌上海電影節封帝 眼眶泛紅：邁過表演一道坎

娛樂新聞組／綜合報導
胡歌說自己完全把自己託付給了這個角色。(取材自微博)
胡歌說自己完全把自己託付給了這個角色。(取材自微博)

第25屆上海電影節金爵獎獲獎名單日前公布，讓人意外的是，最佳男演員開出「雙黃蛋」，由胡歌及大鵬一同拿下。網友也紛紛稱讚娶妻生女後的胡歌，可說是運氣大開。

影帝胡歌在發表獲獎感言時說，「不虛此行」這部電影讓他邁過了表演上的一個坎兒。

「一直以來作為一個演員，表演過程中我最大的障礙就是我過於理性，直到看到『不虛此行』這個劇本，當我愛上了聞善的時候，我就願意徹底把自己交給他。特別感謝劉伽茵導演，幫我邁過了這個坎兒。」

網易娛樂報導，談對「不虛此行」聞善的理解，胡歌說在扮演的過程中，演的成分並不多，而是完全把自己交給了聞善。還說家人們現在一定在看直播，雖然現在家人還沒能看到這部電影，但等上映一定帶全家進影院。

心情激動的他雙眼泛紅，還表示沒有聞善也就沒有今天的榮譽，並稱自己完全把自己託付給了這個角色。

並列影帝 大鵬：太不真實

大鵬對自己獲獎一事，感嘆「太不真實」。(取材自微博)
大鵬對自己獲獎一事，感嘆「太不真實」。(取材自微博)

作為另一位影帝，大鵬在接受採訪時喜悅之情同樣溢於言表，他表示自己是個自卑的人，今天這個獎項是對他的很大鼓勵，支持他繼續前行，期待未來能有更多精采。

同時，他也對自己獲獎一事感嘆「太不真實」了，作為一個東北人要在片中說粵語，還要進行增肥，這是他當初在表演時能拿出來的最好狀態。

談到「第8個嫌疑人」時，大鵬則透露這部作品拍攝於四年前，表示雖然現在回看覺得自己還有進步空間，但確實是當時能做到的最好了。

胡歌 電影 導演

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