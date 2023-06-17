不是因為黑臉退出浪姐4 吳倩終於公開住院原因

吳倩因健康因素退出「乘風2023」。 （取材自微博）

中國女演員吳倩今年登上「乘風2023」（浪姐4），至今三場公演唱跳表現也可圈可點，不過日前卻傳出她成功晉級後卻在四公退賽了，對於退賽傳聞吳倩本人或其工作室都未回應，直到近日才公開了吳倩退賽真正原因為「健康因素」。

吳倩曾演出「何以笙簫默」、「擇天記」、「冰糖燉雪梨」等話題電視劇，和張彬彬主演的「三分野」近期正熱播，演技頗受觀眾肯定，而她素來低調，鮮少參與綜藝，今年登上浪姐4讓人驚喜；對於日前傳出在四公退賽，有網友猜測她是承受不了壓力自行退賽，批評她浪費晉級名額，還有網友指她節目中黑臉、態度看起來感覺很不情願。

噓！星聞報導，早前包括節目組、吳倩本人或其工作室都未回應退賽傳聞，直到近日將播出最新內容，工作室才正式回應，表示吳倩是矯正視力手術 後沒有妥善休養，產生一系列不良反應，不得不暫別「乘風」舞台，不僅綜藝喊卡，工作室宣布吳倩已全面停工，安心休養。

而在工作室曝光的診斷治療報告中，顯示吳倩雙眼視物模糊疼痛、乾澀、視力下降已將近半個多月，而伴隨眼疾問題還出現頭暈頭痛、噁心等症狀，她日前就醫入院，住院了一周才出院。