我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州包車送非法移民到洛杉磯 洛市議員提動議促徹查

聯航擬推電動飛機 灣區空中通勤最快2026年實現

不是因為黑臉退出浪姐4 吳倩終於公開住院原因

娛樂新聞組／綜合報導
吳倩因健康因素退出「乘風2023」。 （取材自微博）
吳倩因健康因素退出「乘風2023」。 （取材自微博）

中國女演員吳倩今年登上「乘風2023」（浪姐4），至今三場公演唱跳表現也可圈可點，不過日前卻傳出她成功晉級後卻在四公退賽了，對於退賽傳聞吳倩本人或其工作室都未回應，直到近日才公開了吳倩退賽真正原因為「健康因素」。

吳倩曾演出「何以笙簫默」、「擇天記」、「冰糖燉雪梨」等話題電視劇，和張彬彬主演的「三分野」近期正熱播，演技頗受觀眾肯定，而她素來低調，鮮少參與綜藝，今年登上浪姐4讓人驚喜；對於日前傳出在四公退賽，有網友猜測她是承受不了壓力自行退賽，批評她浪費晉級名額，還有網友指她節目中黑臉、態度看起來感覺很不情願。

噓！星聞報導，早前包括節目組、吳倩本人或其工作室都未回應退賽傳聞，直到近日將播出最新內容，工作室才正式回應，表示吳倩是矯正視力手術後沒有妥善休養，產生一系列不良反應，不得不暫別「乘風」舞台，不僅綜藝喊卡，工作室宣布吳倩已全面停工，安心休養。

而在工作室曝光的診斷治療報告中，顯示吳倩雙眼視物模糊疼痛、乾澀、視力下降已將近半個多月，而伴隨眼疾問題還出現頭暈頭痛、噁心等症狀，她日前就醫入院，住院了一周才出院。

手術

上一則

婚外情逆轉…夫也偷吃 廣末涼子「三重不倫」

下一則

陳妍希追梅西生圖被讚美 但意外讓帥兒子長相曝光

延伸閱讀

吳倩「浪姐4」退賽：全面停工 原因曝光竟已住院一周

吳倩「浪姐4」退賽：全面停工 原因曝光竟已住院一周
張彬彬疑「粉太厚」…親密戲在吳倩白衣糗留印記？

張彬彬疑「粉太厚」…親密戲在吳倩白衣糗留印記？
對粉絲態度傲慢、冷暴力？白敬亭工作室道歉

對粉絲態度傲慢、冷暴力？白敬亭工作室道歉
張彬彬疑似「粉擦太厚」親密戲竟在吳倩白衣留印子

張彬彬疑似「粉擦太厚」親密戲竟在吳倩白衣留印子

熱門新聞

阿湯哥與兩位替身的合照引發熱議，大家都在猜哪個才是真的他。(取材自推特)

阿湯哥與「替身」合照被瘋傳 網友傻傻分不清

2023-06-08 22:33
席琳狄翁曾是樂壇紅牌天后，所到之處常是目光焦點。（路透資料照片）

病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生

2023-06-12 08:53
范怡文。（記者王聰賢/攝影）

玉女歌手2億身價被親姊騙光 變賣珠寶靠友接濟苦撐

2023-06-10 17:40
李亞鵬與小19歲的海哈金喜再婚並生下一女。（取材自微博）

李亞鵬嫩妻嫌他有「重大缺點」網友：難怪王菲要離

2023-06-09 20:55
趙麗穎(後)、馮紹峰離婚兩年，首度同框帶兒子吃飯。(取材自微博)

趙麗穎馮紹峰離婚後首度同框 影片曝光網卻怒了

2023-06-13 20:46
(取自推特)

壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議

2023-06-16 14:02

超人氣

更多 >
西雅圖韓裔孕婦車內中槍 與腹中八月大胎兒雙亡

西雅圖韓裔孕婦車內中槍 與腹中八月大胎兒雙亡
定存利率上看5% 專家建議存款不低於這個金額

定存利率上看5% 專家建議存款不低於這個金額
吃過多這種維他命 小心傷害視力和肝臟

吃過多這種維他命 小心傷害視力和肝臟
壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議

壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議
劫殺關帥 兇嫌獲刑27.5年…作案時僅16歲 震驚芝城華社

劫殺關帥 兇嫌獲刑27.5年…作案時僅16歲 震驚芝城華社