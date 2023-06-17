謎之私照…陳冠希祝歐陽娜娜生日快樂 二度曝私照

陳冠希二度曝光歐陽娜娜照片，兩人關係引發熱議。 （取材自IG）

42歲陳冠希早年與金城武、吳彥祖、古天樂受封「台港四大美男」，14年前爆發醜聞退出演藝圈，2017年結婚生女後樂當「女兒傻瓜」。陳冠希近日在IG放上歐陽娜娜的照片，幫對方過生日，娜娜也開心回覆，引發網友熱烈討論「娜比和陳冠希一家關係是真的好啊」。這是陳冠希二度曝光歐陽娜娜私照，照片角度更意外掀起熱議。

台灣資深藝人傅娟與歐陽龍的二女兒歐陽娜娜自2016年去中國發展演藝事業，近幾年許多節目都有她的身影。今年2月陳冠希突然曝光她的照片，當時嚇壞許多網友，15日陳冠希二度曝光歐陽娜娜近照。

15日曝光的照片中，只見歐陽娜娜在餐桌上專注看著眼前的蛋糕，一旁同桌還有許多人一起替她慶祝；歐陽娜娜隨後也在IG留言說：「謝謝我大哥」。

有趣的是，有眼尖網友發現，這張照片拍攝的角度正巧是坐在歐陽娜娜的隔壁座位，兩人的關係再度掀起網友熱議！留言區更紛紛湧錄網友虧說：「等你復出冠希哥」、「2023年了電話別拿去修」、「EDC手機 需要維修嗎」、「EDC 又準備重出江湖」、「冠希哥怎麼和歐陽娜娜在一塊啊」；還有網友忍不住留言笑說：「最好笑是評論區」。