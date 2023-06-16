薛之謙好怨…錯過偶像梅西 蘇醒太爽…曬合照連發88個哈

蘇醒(左)成功和梅西合影，讓不少人羨慕極了。(取材自微博)

足球 巨星梅西 訪中國，粉絲沸騰，明星也不例外，使出渾身解數「追星」。其中，忠實球迷薛之謙一心想見偶像，但最後沒見到，他發文感慨自己運氣不佳，還因此上了熱搜。不過，他的好友蘇醒卻追星成功，還曬出和梅西合影，讓不少網友羨慕極了。

眾所周知，薛之謙是梅西的老粉，得知偶像梅西赴北京 ，他在6月10日哈爾濱演唱會結束後匆匆返京。剛入京，薛之謙就在社交平台更新動態，「我已入京……，我開始找你了」。

但一心想見偶像的他，最後還是沒見到，薛之謙發文感慨，「『遲』字不適合我，見他我不可能遲到，但這三天確實運氣不佳陰差陽錯了，但我一點都不著急等待是件美好的事情，愛他也是。我喜歡有盼頭的日子…再見啦，梅西，我和千千萬的球迷一樣，永遠都在。」

相對薛之謙的遺憾，他的好友蘇醒不但到了現場看球，而且追星成功，和梅西合影。

有網友調侃薛之謙，「還是不夠努力」，不過薛之謙趁著這個時候發布新歌「崇拜」，也算是扳回一城。

據悉，娛樂圈中喜歡梅西的藝人不少，例如張靚穎、劉畊宏，在梅西奪冠時，胡歌、馬思純、李冰冰、保劍鋒、潘粵明、張若昀、陳妍希等，都曾發文祝賀。