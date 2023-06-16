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妻子管太嚴？佟大為吃水煮菜不敢想肉 網友卻說他顯老

娛樂新聞組／綜合報導
佟大為(右)被爆，飲食長期遭妻子關悅嚴管。(取材自微博)
佟大為(右)被爆，飲食長期遭妻子關悅嚴管。(取材自微博)

藝人為了出鏡好看，身材管理是必要的工作。演員佟大為近日在網上曬出他的晚餐照片，結果一桌清淡的綠葉菜食物讓圍觀的網友全嚇一跳，紛紛說太素了。有網友要他加一點米糠和雞蛋，結果佟大為直言「自己不配」。而吃不胖的雞胸肉呢？佟大為說：「這是不敢想的事情。」

蓋飯娛樂報導，這一切的討論，來源於佟大為的一則秀恩愛博文。他曬出了一張自己的晚餐照片，並標注妻子關悅，稱關悅讓他可以敞開了吃。結果，所謂的「敞開了吃」，竟然是一整桌的青菜。

這些年，關悅一直都在嚴格管理佟大為的飲食，除了給他準備全綠晚餐，還不怎麼讓佟大為吃麵食，嚴格控制碳水的攝入量。

佟大為曾經被拍到捧著一碗水煮菜坐在路邊吃飯的畫面。他表示，自己已經吃水煮菜長達好幾年了，此前都是白水煮菜，後來實在吃不下去了，會加一些蠔油、腐乳等調味料，稍微好吃一些。

佟大為說，因為自己是一名演員，常常需要出鏡，所以為了保持一個好的體態，不得已要控制飲食。

不過，不少網友卻覺得飲食還是要均衡健康，可以少吃但不能不吃，更有人說，佟大為現在看起來更顯老態了。

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