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戲說從頭／「照亮你」真火爆破 陳偉霆驚嚇「差點死了」

娛樂新聞組／綜合報導
陳偉霆第二度扮演消防員。(取材自微博)
陳偉霆第二度扮演消防員。(取材自微博)

現年37歲的演員陳偉霆在新劇「照亮你」再度飾演消防員。陳偉霆與消防員非常有緣，原來在他未入行前曾嘗試考過消防員，可惜因為近視問題無法考上，但幸好最終能夠在劇中圓夢。

香港01報導，劇中陳偉霆是一位消防救援支隊特勤大隊站長，帶領一班隊員執行任務。為了更投入詮釋該角色，他在正式開拍前進行訓練，在真正的消防員帶領下，切身感受消防員的日常訓練、運作等，因為有親身體驗所以在演出時沒有過多的表演痕跡，非常有真實感。

為了呈現逼真的感覺，陳偉霆在劇中有不少畫面都是用真火實境拍攝，有一場戲陳偉霆更是一度以為「自己差點死了」。化學工廠爆炸那一場戲，炸點在陳偉霆面前噴火爆炸。他拍完之後問工作人員「為什麼要爆炸這麼久，差點死了在裡面」，工作人員告訴他，其實只有1秒鐘，但陳偉霆在當下卻覺得很久。

陳偉霆說，消防員這個職業值得大家尊敬。他更透露自己還沒入行前曾嘗試投考消防員，「選秀之前我是報名了消防員的，有一關我過不了，是因為我視力有問題。」所以當製片找他出演「照亮你」時，他一看劇本就表達好想演的意願。

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