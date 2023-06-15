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太腰瘦啦 范冰冰登VOGUE捷克版封面 嬌喊「世界那麼大」

記者劉小川／台北即時報導
范冰冰登上VOGUE捷克版封面。(取材自微博)
范冰冰登上VOGUE捷克版封面。(取材自微博)

范爺就是范爺！范冰冰近期積極付出，之前不僅在坎城影展中大放光芒，每天至少換1～2套禮服，讓許多人佩服范冰冰真的很厲害！而范冰冰再度登上國際舞台，成為VOGUE捷克版的封面人物，一襲黑色「腰瘦」禮服，低調中展現出張狂的霸氣，有粉絲也發現，范冰冰上次登上VOGUE的封面，已經是2017年的中國版，相隔6年後再登VOGUE封面，范爺看來又要刮起旋風了。

范冰冰曾經紅極一時，後來遭遇逃稅案，消沈了好一陣子，不過今年度范冰冰一整個大放光彩，不僅狂出國參加時裝周，連坎城影展都能看到她，再度引發話題討論。

此次范冰冰再度展現出國際魅力，登上VOGUE捷克版封面，還拍了一系列的美照，呈現出性感、霸氣等多元風格，讓人再度看到范冰冰的魅力。范冰冰也驕傲在微博分享新照，並寫下「有新圖了⋯⋯世界那麼大」，馬上讓粉絲直呼太美了。

范冰冰曾經是時尚雜誌的寵兒，第一次拍攝VOGUE中國版封面是在2011年7月，上一次她為中國版VOGUE拍封面，已經是2017年2月號，相隔6年，登上2023年6月VOGUE捷克版封面，可說是未來將再見到范冰冰，出現在更多雜誌封面了。

范冰冰拍出新風格。(取材自微博)
范冰冰拍出新風格。(取材自微博)

范冰冰 坎城影展 微博

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