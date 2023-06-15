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宋威龍被爆過夜照 戀上富二代陳仟鈺 網戲稱：根本贅婿

娛樂新聞組／綜合報導
宋威龍因為帥氣五官被稱作「顏霸」。(取材自微博)
宋威龍因為帥氣五官被稱作「顏霸」。(取材自微博)

憑藉電視劇「以家人之名」暴紅的95後男星宋威龍，因為帥氣五官被稱作「顏霸」。出道以來緋聞不斷的他，近日被知名八卦媒體懂瓜呱爆料，與新劇「相思令」同劇組演員陳仟鈺熱戀，還被拍到一起過夜。據悉，陳仟鈺是上海影視傳媒CEO的女兒，背景雄厚。

宋威龍曾演過「下一站是幸福」、「君子盟」等電視劇，圈粉不少。但他暴紅後傳出與經紀人于正鬧翻，長達兩年沒拍戲，也沒有作品播出，直到今年與井柏然演出的「君子盟」播出，才重回觀眾視角。

而00後女演員陳仟鈺出道還不到2年，今年初她和宋威龍合作了古裝劇「相思令」，可如今劇都殺青了一個多月，陳仟鈺和宋威龍私下還黏在一起。

據懂瓜呱曝光的視頻中，宋威龍戴著帽子和口罩，疑似陪陳仟鈺出門染頭髮，直到深夜兩人才一起返回家中，共度一夜。

第二天，宋威龍和陳仟鈺再次出門，為了躲避媒體，他們分開上車，有時甚至故意分開好幾米遠，但最後他們還是會一起乘車返回家中。

懂瓜呱還透露，陳仟鈺雖然出道時間不久，但她的身分並不簡單，據傳她的是爸爸上海影視傳媒老總兼「相思令」製作人，背景不融小覷。

對此，有網友笑稱，宋威龍交了個富二代女友，可說是手握逆天資源。還有人戲稱，他根本就是「贅婿」。

針對新戀情傳聞，宋威龍的經紀公司出面闢謠，稱「疑似宋威龍的女友」純屬臆測，請網友別再過度解讀。

和宋威龍傳出緋聞的陳仟鈺，據被傳是個富二代。(取材自微博)
和宋威龍傳出緋聞的陳仟鈺，據被傳是個富二代。(取材自微博)

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