熊黛林罕見怒嗆「被最親近的人出賣」 郭富城躺槍

熊黛林罕見動怒，嗆「被最親近的人出賣了」，引發網友猜測。(取材自微博)

42歲香港 女星熊黛林過去曾與天王郭富城交往近8年，2013年傳出分手消息後，2016年她低調嫁給香港富商郭可頌，2018年生下一對雙胞胎。她日前突然罕見動怒，在微博 表示，「被最親近的人出賣了，居然還理直氣壯」，更隔空嗆聲對方，「你這輩子欠得最多的人就是我，希望你以後不會哭著來找我」。有網友突然點名熊黛林舊愛郭富城，讓他無辜躺槍。

噓！星聞報導，熊黛林在發文中表示，自己過去曾幫對方很多忙，但卻得不到應有的尊重，讓她忍不住放話「這麼大個人了，也該嘗嘗責任背後的辛苦了，祝你好運」。發文一出，網友們紛紛猜測她是在指老公郭可頌或兄弟，也有網友突然點名熊黛林舊愛郭富城，「請問一下誰的第一反應不是郭富城」、「暗諷郭富城？」、「郭富城又被罵了？」、「喊話郭富城？」

另據蓋飯娛樂官方號報導，在大家的眼中熊黛林一直是一個情商很高的人，因此，熊黛林這次如此生氣，甚至不惜公開放狠話，讓網友們感到十分驚訝，紛紛猜測到底是誰惹怒了熊黛林。

除了郭可頌外，熊黛林的哥哥也遭到網友懷疑。不過，熊黛林的哥哥比她大七歲，從小一直很寵愛妹妹，所以部分網友認為不太可能是哥哥。