「命案」天台對峙戲1個鏡頭連拍53次 林家棟超崩潰

林家棟在新片中飾演命理大師，但在現實生活當中，他其實並不太相信風水玄學。(取材自豆瓣電影)

「香港電影 鐵三角」杜琪峰監製、游乃海編劇、鄭保瑞執導的最新驚悚懸疑力作「命案」，由鄭保瑞與「金像獎影帝」林家棟繼「智齒」後再度合作，兩人建立十足的默契與信任。林家棟感嘆，每次拍鄭保瑞的戲都很辛苦，尤其片中一場天台對峙戲，讓他一個鏡頭就拍了53次，大破自己過往紀錄，實在超崩潰。

鏡週刊報導，由林家棟飾演的癲狂命理大師，與楊樂文飾演的天性殘暴年輕人，兩人因為一樁連環殺女血案相遇，並試圖與天抗命。全片風格刺激、癲狂、驚悚又充滿狂想。對於林家棟，鄭保瑞說：「找他的原因，主要是因為他的演出能力，另外就是我跟他在『智齒』所建立的信任。對演員來說，我想這個角色會充滿很多疑問，也有很多不容易的地方，可是我覺得我跟演員的信任程度，是非常重要的，而且我相信家棟會有不一樣的演出，於是跟杜琪峰導演 聊了之後，覺得還是要找家棟來演。」

據報導，角色的表現難度，以及導演的指名演出，反而苦了林家棟。一場天台對峙戲必須展現出角色的癲狂面貌，而且導演還要求一鏡到底拍五分鐘，光是這一個鏡頭就拍了53次，他說：「也是我命苦囉！他經常叫我試，其實他心裡早有個底，但又到現場才有劇本，準備時間就變少了。」

導演也回憶：「那場戲從早上9點拍到中午吃飯，吃完又回來拍到2點多，總共拍了五、六個小時。他把自己的所有都掏出來了，非常難演，如果演得不好，就更不像是『人』。我覺得家棟把它融合了，把那個瘋癲的感覺，跟人的味道融合在一起。」

報導指出，林家棟在現實生活中不太相信風水玄學，不論是公司或住家都沒有任何風水擺設，反而更相信自己多於天命，他說：「前途不順時，我都沒去求神問卜，頂多就是跟人去安太歲，再重大的事情，只會考慮做與不做，不會去問師父。我本身是佛教徒，相信一個道理，人性的約束，這便已經足夠。」