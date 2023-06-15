我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷貧富差 最富8個家庭財富是底層50萬家庭的6倍

聯準會暫停升息 房貸利率將持穩 卡債族短期不會減壓

「命案」天台對峙戲1個鏡頭連拍53次 林家棟超崩潰

娛樂新聞組／綜合報導
林家棟在新片中飾演命理大師，但在現實生活當中，他其實並不太相信風水玄學。(取材自豆瓣電影)
林家棟在新片中飾演命理大師，但在現實生活當中，他其實並不太相信風水玄學。(取材自豆瓣電影)

香港電影鐵三角」杜琪峰監製、游乃海編劇、鄭保瑞執導的最新驚悚懸疑力作「命案」，由鄭保瑞與「金像獎影帝」林家棟繼「智齒」後再度合作，兩人建立十足的默契與信任。林家棟感嘆，每次拍鄭保瑞的戲都很辛苦，尤其片中一場天台對峙戲，讓他一個鏡頭就拍了53次，大破自己過往紀錄，實在超崩潰。

鏡週刊報導，由林家棟飾演的癲狂命理大師，與楊樂文飾演的天性殘暴年輕人，兩人因為一樁連環殺女血案相遇，並試圖與天抗命。全片風格刺激、癲狂、驚悚又充滿狂想。對於林家棟，鄭保瑞說：「找他的原因，主要是因為他的演出能力，另外就是我跟他在『智齒』所建立的信任。對演員來說，我想這個角色會充滿很多疑問，也有很多不容易的地方，可是我覺得我跟演員的信任程度，是非常重要的，而且我相信家棟會有不一樣的演出，於是跟杜琪峰導演聊了之後，覺得還是要找家棟來演。」

據報導，角色的表現難度，以及導演的指名演出，反而苦了林家棟。一場天台對峙戲必須展現出角色的癲狂面貌，而且導演還要求一鏡到底拍五分鐘，光是這一個鏡頭就拍了53次，他說：「也是我命苦囉！他經常叫我試，其實他心裡早有個底，但又到現場才有劇本，準備時間就變少了。」

導演也回憶：「那場戲從早上9點拍到中午吃飯，吃完又回來拍到2點多，總共拍了五、六個小時。他把自己的所有都掏出來了，非常難演，如果演得不好，就更不像是『人』。我覺得家棟把它融合了，把那個瘋癲的感覺，跟人的味道融合在一起。」

報導指出，林家棟在現實生活中不太相信風水玄學，不論是公司或住家都沒有任何風水擺設，反而更相信自己多於天命，他說：「前途不順時，我都沒去求神問卜，頂多就是跟人去安太歲，再重大的事情，只會考慮做與不做，不會去問師父。我本身是佛教徒，相信一個道理，人性的約束，這便已經足夠。」

導演 電影 香港

上一則

周揚青突然變了樣？ 網友：變回一般網紅臉

下一則

袁詠儀當年選港姐 周潤發：沒投票給她 一直不敢相見

延伸閱讀

馬國女大生命案 兇嫌死刑撤銷發回

馬國女大生命案 兇嫌死刑撤銷發回
醜聞後首度露面 閃電俠告白導演

醜聞後首度露面 閃電俠告白導演
峇里島中國情侶命案 男生前傳信息給母：「他們想害我」

峇里島中國情侶命案 男生前傳信息給母：「他們想害我」
香港再傳重大命案 3名女童疑似遭生母「悶死」最小僅2歲

香港再傳重大命案 3名女童疑似遭生母「悶死」最小僅2歲

熱門新聞

阿湯哥與兩位替身的合照引發熱議，大家都在猜哪個才是真的他。(取材自推特)

阿湯哥與「替身」合照被瘋傳 網友傻傻分不清

2023-06-08 22:33
席琳狄翁曾是樂壇紅牌天后，所到之處常是目光焦點。（路透資料照片）

病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生

2023-06-12 08:53
范怡文。（記者王聰賢/攝影）

玉女歌手2億身價被親姊騙光 變賣珠寶靠友接濟苦撐

2023-06-10 17:40
李亞鵬與小19歲的海哈金喜再婚並生下一女。（取材自微博）

李亞鵬嫩妻嫌他有「重大缺點」網友：難怪王菲要離

2023-06-09 20:55
趙麗穎(後)、馮紹峰離婚兩年，首度同框帶兒子吃飯。(取材自微博)

趙麗穎馮紹峰離婚後首度同框 影片曝光網卻怒了

2023-06-13 20:46
何超儀(左)與陳子聰結婚20年來十分恩愛。(取材自微博)

賭王千金何超儀爆老公重病 血管撕裂昏迷20天

2023-06-11 21:30

超人氣

更多 >
密州男吃生蠔送命 專家：全美95%海鮮致死都因它

密州男吃生蠔送命 專家：全美95%海鮮致死都因它
買這六用品 一元店比好市多划算

買這六用品 一元店比好市多划算
快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人

快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人
66%美國人討厭「強索小費」 給的金額和頻率都減少了

66%美國人討厭「強索小費」 給的金額和頻率都減少了
不懂英文吃虧？南加華女存5200 銀行改成2500

不懂英文吃虧？南加華女存5200 銀行改成2500