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舒淇演農婦 自爆表演分歧和導演吵到不想說話

娛樂新聞組／即時報導
舒淇一改形象，演一個廣東農村婦女。(取材自微博)
舒淇一改形象，演一個廣東農村婦女。(取材自微博)

上海國際電影節金爵獎入圍影片「尋她」日前首映，導演陳仕忠，主演舒淇、白客等出席媒體見面會，分享電影幕後故事。舒淇自爆和導演在片場因為表演上的分歧發生了多次爭吵，甚至吵到不想和導演說話。

搜狐娛樂報導，「尋她」講的是90年代一個廣東農村婦女的故事。陳鳳娣一家正在等待家庭新成員的誕生，但一次意外的變故卻打破了本有的寧靜和美好。在一次挫折和變故中，陳鳳娣開啟了尋找家人也在尋找自我的覺醒之路。

舒淇演的正是陳鳳娣，她說，一開始看劇本時有點遲疑，因為自身對紫外線過敏，而這部電影要在甘蔗地裡勞動。但這個角色對她來說也很有魅力。

開始合作後，舒淇和導演在片場因為表演上的分歧發生了多次爭吵。「我覺得演戲要有節奏和層次的遞進，導演有時要求一步到位，我覺得演戲像上台階，他要跳上去。有時候吵到不想和他說話，不過最後我還是尊重導演的想法，畢竟是他的電影。」

舒淇覺得這部戲對她挑戰挺大的，因為要演一個跟自己完全不同類型的角色。她還透露，這部戲自己最開心的一點就是不需要減肥。

舒淇和白客在電影裡演一對夫妻，她開玩笑調侃白客，「感謝你長得跟我比較配合，還是有些CP感的。」白客透露自己接演這部戲，一方面是因為喜歡劇本，另一方面就是因為可以和舒淇姐合作。

導演 電影 入圍

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