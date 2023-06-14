這樣子61歲？張學友重現「絕活一字馬」軟Q驚豔歌迷

張學友以較《學友 經典》更為純厚穩練的歌聲，與管弦樂加流行音樂的高度融合，舞者優美而曼妙的現代芭蕾舞姿，絢麗奪目的燈光效果。（取材自微博）

現年61歲的香港 「歌神」張學友，9日起在澳門 舉辦6場「張學友60+巡迴演唱會」，每一場都湧入滿場忠實歌迷。在演唱會聊天環節，為了證明自己寶刀未老，驚喜重現絕活一字馬，影片在網上瘋傳，網友也都看傻，直言「我16歲都不如他」。

綜合媒體報導，張學友從9日起在澳門舉辦演唱會，演唱完一個段落，與台下歌迷聊天時，偶爾會拿自己的年齡開玩笑，沒想到講到一半為證明自己體力和狀態不輸年輕時期，穿著西裝褲也當場秀出絕活一字馬，超Q柔軟度讓全場尖叫聲不斷。

影片在網上瘋傳後，有不少網友都被張學友目前的狀態嚇到，笑說「老當益壯，寶刀未老啊」、「歌神好忙，唱歌完還要一字馬」、「這樣61歲？我31歲都劈不下去了」、「張學友不會老，有夠軟Q耶」。有粉絲則心疼表示，張學友50歲世界巡迴演唱會時場場一字馬，沒想到61歲還要用一字馬，佩服他這些年來的自律。