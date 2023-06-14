去年才當爸…「中國好聲音」亞軍37歲張恆遠病逝

37歲的歌手張恆遠傳癌逝。(取材自微博)

據音樂博主透露，中國好聲音第二季亞軍張恆遠黑色素瘤去世，年僅37歲。他的微博 顯示，最後一次上線是5月20日。

張恆遠1986年10月14日出生於貴州省黔東南州，他的父親是數學老師，母親在家務農。2007年，張恆遠為了音樂夢想孤身一人跑到深圳闖蕩，為了生活，曾在酒吧打過燈光，琴行做過銷售，還教過吉他。

張恆遠2013年報名參加「中國好聲音第二季」，盲選階段即以一首指南針樂隊的「無法逃脫」贏得那英、張惠妹、庾澄慶、汪峰四位導師的轉身。他最終選擇加入了汪峰戰隊，後來又以一曲「青春」贏得汪峰組冠軍，晉級總決賽，並最終贏得亞軍。

2013年他還獲得了第11屆華鼎華語最佳新人歌手獎，次年1月就發行個人首支單曲「卑微的榮耀」，2014年9月26日，發布首張個人輕搖滾EP「繼承者」。 2016年12月27日，張恆遠發布了自己的全新專輯「黑色翅膀」。因「中國好聲音」，張恆遠也結識了同為汪峰戰隊的畢夏，相識相戀九年，去年喜結連理。去年8月，畢夏還誕下了兩人的愛情結晶。

近年張恆遠淡出幕前，連社群 都很少更新，噩耗傳來，讓粉絲相當震驚，紛紛到他的社群留言：「一路好走」、「真的不能相信」、「願你成為夜空中最亮的星」、「一路好走」、「還很年輕啊」。