62歲親哥哥參加選秀追夢 許志安被爆不聞不問

許志安胞兄許志偉參加選秀節目。(取材自微博)

55歲許志安1986年出道至今已37年，而大他7歲的胞兄許志偉近來傳出參加選秀節目追夢，由於他的外貌與許志安不相似，就連藝人肥媽也沒認出來。

香港 TVB節目「中年好聲音2」近日舉辦面試 ，本屆參賽者中出現多位重量級人物，包括港姐季軍戚黛黛、呂良偉弟弟呂良國、許志安哥哥許志偉。其中許志偉在參賽中選了張學友「忘情冷雨夜」一展歌喉，可惜一開始唱時音調稍有失準。

綜合港媒報導，許志偉唱完後被音樂人提問「有沒有人說你像一個歌手？」藝人肥媽接話「單眼皮的歌手有好多，你姓許，為何不唱許志安的歌？」許志偉則笑稱他的歌比較難唱，肥媽再問：「你是不是許志安的哥哥？」他這才點頭承認，讓現場評審十分驚訝。

報導稱，許家有十位兄弟姐妹，許志偉排行第八。他事後受訪，被問弟弟許志安賽前是否替他加油打氣？未料他竟爆料說弟弟已讀不回，坦言有點傷心，「有問過他，不過他沒有覆我，可能他工作太忙」，且許志安和鄭秀文都不知道自己報名參賽，若有入圍 再向夫妻倆請教。