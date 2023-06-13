陳凱歌拍戰爭片求真實 竟為2天戲分種了2年小麥

朱一龍飾演志願軍人李想。(取材自微博)

由陳凱歌執導，辛柏青、朱一龍、張子楓、黃曉明 、朱亞文、肖央領銜主演的戰爭大片「志願軍：雄兵出擊」曝光全新陣容，並發布「成為戰士」特輯，曝光了演員在電影 開機前的軍訓幕後。

中國娛樂網報導，電影中，朱亞文、肖央、黃曉明，所飾演的角色身分各異，卻都為了同一份信仰奔赴各自的戰場。朱亞文飾演的歸國軍工專家，代表推動新中國軍備力量實現跨越式發展的科技人才。肖央飾演的愛國華僑，是無數捐款捐物、為前線提供堅實保障的華僑縮影。黃曉明飾演的開國少將江潮則是抗美援朝中著名的「三所里阻擊戰」的指揮官。

據報導，「成為戰士」特輯曝光了176名演員在電影開機前的軍訓幕後：匍匐潛行，奔襲衝刺，從基礎的體能訓練，到林中的實彈射擊，從最初端不穩槍，到後來持槍時的沉穩幹練，成果立竿見影。演員們以實戰為標準，進行嚴苛的軍事化訓練。真槍實彈，真操實練。

除了真槍實彈的軍事化特訓、一比一還原仿製的飛機坦克等大型武器道具，劇組還走過了四季輪迴，從一個盛夏來到了另一個盛夏。

近日，在抖音電影奇遇夜上，導演 陳凱歌與演員們分享了劇組橫跨五個季度的拍攝感受。在真情實境中把握真情實感，在嚴寒酷暑中體驗志願軍的鋼鐵意志。陳凱歌還分享了幕後的拍攝細節：劇組不願使用特效技術，不惜耗費兩年時間播種兩茬小麥，只為拍攝一場兩天的戲分。