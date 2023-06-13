陳凱歌拍戰爭片求真實 竟為2天戲分種了2年小麥
由陳凱歌執導，辛柏青、朱一龍、張子楓、黃曉明、朱亞文、肖央領銜主演的戰爭大片「志願軍：雄兵出擊」曝光全新陣容，並發布「成為戰士」特輯，曝光了演員在電影開機前的軍訓幕後。
中國娛樂網報導，電影中，朱亞文、肖央、黃曉明，所飾演的角色身分各異，卻都為了同一份信仰奔赴各自的戰場。朱亞文飾演的歸國軍工專家，代表推動新中國軍備力量實現跨越式發展的科技人才。肖央飾演的愛國華僑，是無數捐款捐物、為前線提供堅實保障的華僑縮影。黃曉明飾演的開國少將江潮則是抗美援朝中著名的「三所里阻擊戰」的指揮官。
據報導，「成為戰士」特輯曝光了176名演員在電影開機前的軍訓幕後：匍匐潛行，奔襲衝刺，從基礎的體能訓練，到林中的實彈射擊，從最初端不穩槍，到後來持槍時的沉穩幹練，成果立竿見影。演員們以實戰為標準，進行嚴苛的軍事化訓練。真槍實彈，真操實練。
除了真槍實彈的軍事化特訓、一比一還原仿製的飛機坦克等大型武器道具，劇組還走過了四季輪迴，從一個盛夏來到了另一個盛夏。
近日，在抖音電影奇遇夜上，導演陳凱歌與演員們分享了劇組橫跨五個季度的拍攝感受。在真情實境中把握真情實感，在嚴寒酷暑中體驗志願軍的鋼鐵意志。陳凱歌還分享了幕後的拍攝細節：劇組不願使用特效技術，不惜耗費兩年時間播種兩茬小麥，只為拍攝一場兩天的戲分。
為真實表現戰場，劇組配備3萬多套服裝，包含200多個種類和款式，其中軍隊制服類就達60多種，做舊服裝達10幾萬斤。
上一則
張彬彬疑似「粉擦太厚」親密戲竟在吳倩白衣留印子
下一則
FB留言