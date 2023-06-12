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一起回家…謀女郎張慧雯有新歡 還爆同居

娛樂新聞組／綜合報導
「謀女郎」張慧雯疑似有了新戀情。（取材自微博）
「謀女郎」張慧雯疑似有了新戀情。（取材自微博）

「謀女郎」張慧雯疑似新戀情曝光，她近日被拍到與男友親密互動還一同回家，引發網友熱議。

蓋飯娛樂報導，張慧雯近日出差返回北京，男友貼心開車來接機，並送她返回住所；曝光的視頻中，男方忙著搬行李，又在後座幫張慧雯收拾東西，相當體貼。

放好行李後，張慧雯和男友一同上樓回家。第二天，張慧雯和男友換了一身衣服，再次一起外出。隨後，兩人來到一家疫苗接種中心，等待期間他們緊挨著坐在椅子上。

報導指出，過了一會兒，張慧雯拿出手機開始玩遊戲，並非常自然地將腦袋靠在男友的肩膀上，而男友則默默地凝視張慧雯。結束後，兩人又一起乘車返回家中，讓人忍不住猜測他們難道已經同居了？

據了解，2014年張慧雯剛剛出道，便憑藉張藝謀導演電影「歸來」一夜成名，迅速拿下好幾個大獎的新人獎。

後來她又主演何炅執導的電影「梔子花開」，還拍攝了「使徒行者」、「瑯琊榜之風起長林」、「歡樂頌」等熱播影視劇。

去年，她和男演員龐瀚辰傳出緋聞，兩人被拍到手挽著手一同去酒吧。可是沒過多久，張慧雯便澄清自己和龐瀚辰只是好朋友。如今，張慧雯再次被曝戀情，但她尚未做出任何回應。

電影 北京 導演

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