中俄跨國緝匪 文藝男神黃軒首次挑戰惡人

張涵予在片中演繹刑警。（取材自微博）

電影 「莫斯科行動」日前在上海舉行發布會，導演 邱禮濤攜主演張涵予、黃軒、文詠珊、谷嘉誠等亮相。

電影「莫斯科行動」改編自真實歷史案件，講述了震驚中外的「中俄列車大劫案」發生後，中國警察 跨國緝匪的故事。

搜狐娛樂報導，張涵予在片中演繹硬核警察崔振海，他進入陌生國度，偽裝商人深入險境，目標只有一個：逮捕罪犯，並將其成功引渡回國。他表示該角色是個「硬核老師傅」，「不像現在有很多高科技手段可以輔助破案，上世紀90年代初這些警察完全是憑著自己豐富的經驗技能、實踐出真知的智慧、堅韌不拔的毅力和辦案累積的社會關係來破案，很厲害。」

值得一提的是，劉德華擔任該片的監製和主演，當天他未能來到現場，張涵予則是透露了一下劉德華的角色，「我覺得他在這部電影裡有點像超級馬利歐，他老鑽到下水道裡挖呀挖呀挖。」有意思的是，張涵予與劉德華早在拍攝電影「天下無賊」時就有合作，「就是在火車上，這次我還是演抓他的警察。」張涵予感嘆緣分很奇妙。

文藝片男神黃軒在片中首次挑戰大反派，他坦言是自己主動請纓出演該角色，「大家可能都想像不到我來演反派，沒有想把這個反派演得特別臉譜化，一看就是個壞人，我給他賦予了一些他自己的人格，小時候經歷了家庭的缺失，他出生於音樂世家，熱愛古典音樂，他在犯罪的時候也會戴著耳機，我想把他塑造成一個有文藝氣質的犯罪者。」

「莫斯科行動」故事背景為上世紀90年代，因涉及真實案件改編，且涉及年代、跨境等因素，為確保細節的真實性，主創研究海量資料。導演邱禮濤表示，「我是從90年代過來的，當時這個案件發生的時候很轟動。知道要拍這部電影時，也研究了很多資料，對這個案件我幾乎已經成『半個專家』了。」

身為「最懂爆破的男人」、導演邱禮濤表示，這次拍出警匪片的緊張感，還希望有更多突破，「希望能夠拍出當時社會的面貌、人們的生活。」而編劇陳大明90年代初在俄羅斯親身經曆，更是為片中細節的充足和真實提供了保證。