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「699元人民幣買不了襪子」張雨綺直播帶貨 炫富翻車

娛樂新聞組／即時報導
張雨綺的高消費言論引發網友反感。（取材自微博）
張雨綺的高消費言論引發網友反感。（取材自微博）

35歲中國女星張雨綺上郝劭文直播間帶貨，卻在鏡頭前放話說，699元人民幣(約97美元)的東西太便宜了，「這個價格我連一雙襪子都買不了，你們還在等什麼？」引發中國網友反彈。

張雨綺為了強調羊毛被價格優惠，心直口快，讓網友反感明星的高消費，上了微博熱搜。

張雨綺隨即道歉：「很抱歉因為我的語言表達不完整引發了一些爭議。我的本意是想表達：羊毛很貴，有一些羊毛襪子699元都買不下來，但這次知名品牌的優質羊毛被可以給到這麼划算的價格，確實是很給力的。謝謝大家的指正，下次我盡可能語言表達更完整一些，避免引起誤會。 」

張雨綺過往曾說過類似豪奢言論，她被扒出2021年說「我從來不會買一克拉以下的鑽石，因為一克拉以下的鑽石統稱為碎鑽，是不值錢的」。只不過當時被認為耿直人設，如今因699元買不起襪子炫富翻車。

網友認為，這就是明星真實的消費水平，「蘇芒早餐伙食費650元不夠，王傳君說卡裡剩100多萬感覺很慌，李湘曾說自己一個月的伙食費要大約7萬元！不得不說娛樂圈真是個暴利行業。」、「大明星怎麼好意思占著社會的福利嘲笑普通人。」

張雨綺的高消費言論引發網友反感。（取材自微博）
張雨綺的高消費言論引發網友反感。（取材自微博）

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